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Haramzadeler'in Youtube hesapları kapatıldı

17 Aralık operasyonunun ardından Youtube'da yayınladıkları tapelerle gündeme gelen Haramzadeler'in Youtube hesapları kapatıldı

08 Mart 2014 14:05

17 Aralık operasyonunun ardından Başbakan Erdoğan ve yakın çevresi arasında geçtiği iddia edilen telefon kayıtlarını yayınlayan Haramzadeler’in Haramzadelerucyuzotuzuc ve Haramzadeler Collection adlı YouTube hesapları askıya alındı.
Askıya alma kararının ses kayıtlarının öncesinde çalan müziklerle ilgili telif hakkıyla ilgili olduğu, bu nedenle de her iki hesabın da şimdilik feshedildiği öğrenildi.
Diken.com.tr'nin haberine göre Haramzadeler’in YouTube kanallarına girildiğinde, “Telif hakkı ihlaliyle ilgili birden çok üçüncü taraf bildirimi aldığımız için Haramzadeler Collection/ Haramzadelerucyuzotuzuc  adlı YouTube hesabını feshedilmiştir” ifadesi yer alıyor. Ses kayıtlarını yayınlayan bir diğer hesap ‘Başçalan’ ise halihazırda açık bulunuyor.
 

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