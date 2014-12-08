Happani'nin kardeşine yatırdığı para, Zafer Çağlayan'a şirket devri olarak dönmüş

TBMM Soruşturma Komisyonu'na 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren eski bakan Zafer Çağlayan, Rıza Sarraf'ın adamlarından Abdullah Happani tarafından kardeşinin hesabına yatırılan 2 milyon 465 bin TL'nin iki gün sonra kendi hesabına yatırılmasını, şirket devrinden kalan borç olarak açıkladı.

CHP'li Komisyon üyesi Erdal Aksünger'in "Metris'te Rıza Sarraf'ı ziyaret ettiniz mi hiç?" sorusunu ise "Ben Metris'te oğlumu ziyaret ettim" diye yanıtladı.

Rıza Sarraf tarafından kendisine verilen piyano ve saatin parasını, şirket hisseleri devrinden aldığı parayla, elden ödediğini belirten Zafer Çağlayan, mal bildiriminde geçtiğini söyledi.

Çağlayan, Abdullah Happani ve Rıza Sarraf arasında yapılan telefon konuşmalarında, kendisine verilen 34 milyon Euro iddiaları için suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Zafer Çağlayan, Rıza Sarraf'ın çalışanı olduğu belirtilen Abdullah Happani'nin kardeşi hesabına yatırdığı 2 milyon 465 bin TL'nin iki gün sonra kendi hesabına geçmesini ise, kardeşinin şirket devrinden borcu olduğunu söyledi.