Hanım Onur'un evine, polis baskın yaptı!

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden mahkeme kararıyla dün akşam saatlerinde serbest bırakılan eski Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur'un evine gece polis baskın yaptı.

Bianet'in haberine göre, Hanım Onur, polislerin binadan ateş edildiğini ileri sürerek geldiklerini, ama binada arama yapmadıklarını, sadece kendi oturduğu evde arama yaptıklarını söyledi. Polisler gelince çocukları Solin ve Mirhat'ı sakladığını ifade eden Onur, özellikle Solin'in çok korktuğunu söyledi.

Hanım Onur yaşadıklarını şu sözlerle özetledi, "Ne aradıklarını sorduğumda bana silah sakladığımı söylediler. Ben de herhalde bana 'hoşgeldin'leri böyle oluyor dedim ve kendilerine şeker ikram ettim. Çarşambaları kendilerini karakolda zaten ziyaret edeceğimi söyledim. Onlar da görevlerini yapmaları gerektiğini söyleyerek tüm evi didik didik aradılar, tutanaklarını tuttular. Herhangi bir gözaltı olayı olmadı."

Solin'in dün akşam çok mutlu olduğunu ve kendisiyle uyumak istediğini söyleyen Onur, heyecandan sabaha kadar uyuyamadığını, Mirhat ve Solin'i de saat 06.00'da uyandırdığını söyledi