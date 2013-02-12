T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hanım Onur'un evine, polis baskın yaptı!

Mahkeme kararıyla dün akşam saatlerinde serbest bırakılan eski Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur'un evi gece polis tarafından basıldı, 'silah sakladığı' gerekçesiyle arama yapıldı

12 Şubat 2013 13:50

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden mahkeme kararıyla dün akşam saatlerinde serbest bırakılan eski Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur'un evine gece polis baskın yaptı.

Bianet'in haberine göre, Hanım Onur, polislerin binadan ateş edildiğini ileri sürerek geldiklerini, ama binada arama yapmadıklarını, sadece kendi oturduğu evde arama yaptıklarını söyledi. Polisler gelince çocukları Solin ve Mirhat'ı sakladığını ifade eden Onur, özellikle Solin'in çok korktuğunu söyledi.

Hanım Onur yaşadıklarını şu sözlerle özetledi, "Ne aradıklarını sorduğumda bana silah sakladığımı söylediler. Ben de herhalde bana 'hoşgeldin'leri böyle oluyor dedim ve kendilerine şeker ikram ettim. Çarşambaları kendilerini karakolda zaten ziyaret edeceğimi söyledim. Onlar da görevlerini yapmaları gerektiğini söyleyerek tüm evi didik didik aradılar, tutanaklarını tuttular. Herhangi bir gözaltı olayı olmadı."
Solin'in dün akşam çok mutlu olduğunu ve kendisiyle uyumak istediğini söyleyen Onur, heyecandan sabaha kadar uyuyamadığını, Mirhat ve Solin'i de saat 06.00'da uyandırdığını söyledi

ETİKETLER

solinhanım onurmirhatpolis baskınısilah

İlgili Haberler

Solin için Ankara devrede

KCK tutuklusu Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur'un 5 yaşındaki lösemi hastası kızı Solin'in tedavisi için Fatma Şahin devreye girdi

Lösemi hastası Solin: Ayrılık bitsin artık, vallahi çok zordur

KCK davası kapsamında tutuklanan Hanım Onur'un lösemi hastası kızı 5 yaşındaki Solin, annesinin yanında olması için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi

Gözün aydın Solin, ayrılık bitti

KCK'dan tutuklu Hanım Onur tahliye edildi. Lösemi hastası kızı, epilepsi hastası oğlunu tedavisi için tahliyesi talebinde bulunan avukatların talebilini kabul eden mahkeme, Onur'u tahliye etti

Lösemi hastası Solin annesine kavuştu

5 yaşındaki lösemi hastası Solin'in annesi KCK tutuklusu Hanım Onur, cezaevinden çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24