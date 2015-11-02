Hangi partiden kimler milletvekili oldu? İşte tam liste

Demirtaş: Ortada özgür, adil, eşit bir seçim yok; katliam politikaları ve faşizme karşı HDP’nin zaferi var

Demirtaş, "Bizim artık siyaseten ölümüz yüzde 13’tür. Bizsiz artık buralarda siyaset yapamazsınız. Biz artık bu ülkenin gerçeğiyiz" demişti