Hangi partiden kimler milletvekili oldu? İşte tam liste

02 Kasım 2015 06:03
1 Kasım seçimlerinde yüzde 49,4 oy alan AKP, 316 milletvekili çıkarırken, yüzde 25,4 oy alan CHP 134, yüzde 11,9 oy alan MHP 41, yüzde 10,7 oy alan HDP 59 milletvekilini Meclis'e gönderdi. Sonuçlarda birlikte milletvekili listeleri de belli oldu. İşte il il partilerin milletvekili listeleri:
ADANA(14)
AKP: 1. Ömer Çelik 2. Necdet Ünüvar 3. Fatma Güldemet Sarı 4. Talip Küçükcan 5. Mehmet Şükrü Erdinç 6. Tamer Dağlı
CHP: 1. Elif Doğan Türkmen 2. Zülfikar İnönü Tümer 3. İbrahim Özdiş 4. Aydın Uslupehlivan
MHP: 1. Mevlüt Karakaya 2. Muharrem Varlı 3. Seyfettin Yılmaz
HDP: 1. Meral Danış Beştaş
ADIYAMAN(5)
AKP: 1. Ahmet Aydın 2. Adnan Boynukara 3. İbrahim Halil Fırat 4. Salih Fırat
HDP: 1. Behçet Yıldırım
AFYON(5)
AKP: 1. Veysel Eroğlu 2. Ali Özkaya 3. Hatice Dudu Özkal
CHP: 1. Burcu Köksal
MHP: 1. Mehmet Parsak
AĞRI(4)
AKP: 1. Cesim Gökçe
HDP: 1. Leyla Zana 2. Berdan Öztürk 3. Dirayet Taşdemir
AKSARAY(3)
AKP: 1. İlknur İnceöz 2. Cengiz Aydoğdu 3. Mustafa Serdengeçti
AMASYA(3)
AKP: 1. Mehmet Naci Bostancı 2. Haluk İpek
CHP: 1. Mustafa Tuncer
ANKARA-1(18)
AKP: 1. Ali Babacan 2. Yalçın Akdoğan 3. Ahmet Gündoğdu 4. Ali İhsan Arslan 5. Jülide Sarıeroğlu 6. Murat Alparslan 7. Ertan Aydın 8. Fatih Şahin
CHP: 1. Ayşe Gülsün Bilgehan 2. Necati Yılmaz 3. Tekin Bingöl 4. Aylin Nazlıaka 5. Levent Gök 6. Ali Haydar Hakverdi 7. Bülent Kuşoğlu
MHP: 1. Zühal Topcu 2. Erkan Haberal
HDP: 1. Sırrı Süreyya Önder
ANKARA-2(14)
AKP: 1. Cemil Çiçek 2. Yıldırım Tuğrul Türkeş 3. Emrullah İşler 4. Ahmet İyimaya 5. Lütfiye Selva Çam 6. Vedat Bilgin 7. Aydın Ünal 8. Nevzat Ceylan
CHP: 1. Şenal Sarıhan 2. Murat Emir 3. Ahmet Haluk Koç 4. Nihat Yeşil
MHP: 1. Şefkat Çetin 2. Mustafa Mit
ANTALYA(14)
AKP: 1. Mevlüt Çavuşoğlu 2. Mustafa Köse 3. Hüseyin Samani 4. Gökcen Özdoğan Enç 5. Sena Nur Çelik 6. İbrahim Aydın 7. Atay Uslu
CHP: 1. Niyazi Nefi Kara 2. Deniz Baykal 3. Çetin Osman Budak 4. Mustafa Akaydın 5. Devrim Kök
MHP: 1. Mehmet Günal 2. Ahmet Selim Yurdakul
ARDAHAN(2)
AKP: 1. Orhan Atalay
CHP: 1. Öztürk Yılmaz
ARTVİN(2)
AKP: 1. İsrafil Kışla
CHP: 1. Uğur Bayraktutan
AYDIN(7)
AKP: 1. Mehmet Erdem 2. Abdurrahman Öz 3. Mustafa Savaş
CHP: 1. Bülent Tezcan 2. Metin Lütfi Baydar 3. Hüseyin Yıldız
MHP: 1. Deniz Depboylu
BALIKESİR(8)
AKP: 1. Mahmut Poyrazlı 2. Sema Kırcı 3. Ali Aydınlıoğlu 4. Kasım Bostan
CHP: 1. Mehmet Tüm 2. Ahmet Akın 3. Namık Havutça
MHP: 1. İsmail Ok
BARTIN(2)
AKP: 1. Yılmaz Tunç
CHP: 1. Muhammet Rıza Yalçınkaya
BATMAN(4)
AKP: 1. Ataullah Hamidi
HDP: 1. Ayşe Acar Başaran 2. Mehmet Ali Aslan 3. Saadet Becerekli
BAYBURT(2)
AKP: 1. Naci Ağbal 2. Şahap Kavcıoğlu
BİLECİK(2)
AKP: 1. Halil Eldemir
CHP: 1. Yaşar Tüzün
BİNGÖL(3)
AKP: 1. Cevdet Yılmaz 2. Enver Fehmioğlu
HDP: 1. Hişyar Özsoy
BİTLİS(3)
AKP: 1. Vedat Demiröz
HDP: 1. Mizgin Irgat 2. Mahmut Celadet Gaydalı
BOLU(3)
AKP: 1. Ali Ercoşkun 2. Fehmi Küpçü
CHP: 1. Tanju Özcan
BURDUR(3)
AKP: 1. Bayram Özçelik 2. Reşat Petek
CHP: 1. Mehmet Göker
BURSA(18)
AKP: 1. Mehmet Müezzinoğlu 2. Efkan Ala 3. Emine Yavuz Gözgeç 4. Cemalettin Kani Torun 5. Hüseyin Şahin 6. İsmail Aydın 7. Zekeriya Birkan 8. Hakan Çavuşoğlu 9. Bennur Karaburun 10. Muhammet Müfit Aydın 11. Osman Mesten
CHP: 1. Lale Karabıyık 2. Ceyhun İrgil 3. Orhan Sarıbal 4. Erkan Aydın 5. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
MHP: 1. İsmet Büyükataman 2. Kadir Koçdemir
ÇANAKKALE(4)
AKP: 1. Bülent Turan 2. Ayhan Gider
CHP: 1. Muharrem Erkek 2. Bülent Öz
ÇANKIRI(2)
AKP: 1. Muhammet Emin Akbaşoğlu 2. Hüseyin Filiz
ÇORUM(4)
AKP: 1. Salim Uslu 2. Ahmet Sami Ceylan 3. Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt
CHP: 1. Tufan Köse
DENİZLİ(7)
AKP: 1. Nihat Zeybekci 2. Sema Ramazanoğlu 3. Şahin Tin
CHP: 1. Melike Basmacı 2. Kazım Arslan 3. Gülizar Biçer Karaca
MHP: 1. Emin Haluk Ayhan
DİYARBAKIR(11)
AKP: 1. Mehmet Galip Ensarioğlu 2. Ebubekir Bal
HDP: 1. İdris Baluken 2. Nursel Aydoğan 3. Nimetullah Erdoğmuş 4. Feleknas Uca 5. Altan Tan 6. Çağlar Demirel 7. Ziya Pir 8. İmam Taşçıer 9. Sibel Yiğitalp
DÜZCE(3)
AKP: 1. Faruk Özlü 2. Fevai Arslan 3. Ayşe Keşir
EDİRNE(3)
AKP: 1. Rafet Sezen
CHP: 1. Okan Gaytancıoğlu 2. Erdin Bircan
ELAZIĞ(4)
AKP: 1. Tahir Öztürk 2. Metin Bulut 3. Ömer Serdar 4. Ejder Açıkkapı
ERZİNCAN(2)
AKP: 1. Sebahattin Karakelle 2. Serkan Bayram
ERZURUM(6)
AKP: 1. Recep Akdağ 2. Mustafa Ilıcalı 3. Zehra Taşkesenlioğlu 4. İbrahim Aydemir 5. Orhan Deligöz
MHP: 1. Kamil Aydın
ESKİŞEHİR(6)
AKP: 1. Nabi Avcı 2. Harun Karacan 3. Emine Nur Günay
CHP: 1. Gaye Usluer 2. Utku Çakırözer 3. Cemal Okan Yüksel
GAZİANTEP(12)
AKP: 1. Mehmet Şimşek 2. Abdulhamit Gül 3. Ahmet Uzer 4. Şamil Tayyar 5. Canan Candemir Çelik 6. Abdullah Nejat Koçer 7. Abdulkadir Yüksel 8. Mehmet Erdoğan
CHP: 1. Akif Ekici 2. Mehmet Gökdağ
MHP: 1. Ümit Özdağ
HDP: 1. Mahmut Toğrul
GİRESUN(4)
AKP: 1. Nurettin Canikli 2. Cemal Öztürk 3. Sabri Öztürk
CHP: 1. Bülent Yener Bektaşoğlu
GÜMÜŞHANE(2)
AKP: 1. Hacı Osman Akgül 2. Cihan Pektaş
HAKKARİ(3)
HDP: 1. Selma Irmak 2. Nihat Akdoğan 3. Abdullah Zeydan
HATAY(10)
AKP: 1. Adem Yeşildal 2. Orhan Karasayar 3. Mehmet Öntürk 4. Fevzi Şanverdi 5. Hacı Bayram Türkoğlu
CHP: 1. Hilmi Yarayıcı 2. Mevlüt Dudu 3. Serkan Topal 4. Birol Ertem
MHP: 1. Mehmet Necmettin Ahrazoğlu
IĞDIR(2)
AKP: 1. Nurettin Aras
HDP: 1. Mehmet Emin Adıyaman
ISPARTA(4)
AKP: 1. Süreyya Sadi Bilgiç 2. Sait Yüce
CHP: 1. İrfan Bakır
MHP: 1. Nuri Okutan
İSTANBUL-1(31)
AKP: 1. İsmail Kahraman 2. Mustafa Ataş 3. Mihrimah Belma Satır 4. Erol Kaya 5. Ahmet Berat Çonkar 6. Berat Albayrak 7. İsmet Uçma 8. Metin Külünk 9. Ravza Kavakcı Kan 10. Azmi Ekinci 11. Osman Boyraz 12. Hasan Turan 13. Hasan Sert 14. Mehmet Ali Pulcu 15. Hurşit Yıldırım 16. Hulusi Şentürk
CHP: 1. Şafak Pavey 2. Gamze Akkuş İlgezdi 3. Gürsel Tekin 4. Barış Yarkadaş 5. Mehmet Akif Hamzaçebi 6. Mahmut Tanal 7. İlhan Kesici 8. Oğuz Kaan Salıcı 9. Onursal Adıgüzel 10. Ali Özcan 11. Yakup Akkaya
MHP: 1. Edip Semih Yalçın 2. İzzet Ulvi Yönter
HDP: 1. Selahattin Demirtaş 2. Hüda Kaya
İSTANBUL-2(26)
AKP: 1. Hayati Yazıcı 2. Volkan Bozkır 3. Burhan Kuzu 4. Ayşe Nur Bahçekapılı 5. Fatma Betül Sayan Kaya 6. Ekrem Erdem 7. Aziz Babuşcu 8. Durmuş Ali Sarıkaya 9. Şirin Ünal 10. Fatma Benli 11. Hüseyin Bürge 12. Haydar Ali Yıldız 13. Ahmet Hamdi Çamlı 14. Markar Eseyan
CHP: 1. Selina Doğan 2. Aykut Erdoğdu 3. Mustafa Sezgin Tanrıkulu 4. Dursun Çiçek 5. Süleyman Sencer Ayata 6. Gülay Yedekci 7. Kadri Enis Berberoğlu 8. Didem Engin
MHP: 1. Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu 2. Celal Adan
HDP: 1. Celal Doğan 2. Filiz Kerestecioğlu
İSTANBUL-3(31)
AKP: 1. Mehmet Mehdi Eker 2. Mustafa Şentop 3. Mehmet Doğan Kubat 4. Serap Yaşar 5. Feyzullah Kıyıklık 6. Mehmet Muş 7. Nureddin Nebati 8. Mehmet Metiner 9. Harun Karaca 10. Tülay Kaynarca 11. Mustafa Yeneroğlu 12. Erkan Kandemir 13. Halis Dalkılıç 14. Mürteza Zengin 15. Yıldız Seferinoğlu 16. Abdullah Başcı
CHP: 1. Bihlun Tamaylıgil 2. İlhan Cihaner 3. Engin Altay 4. Ali Şeker 5. Erdoğan Toprak 6. Eren Erdem 7. Mehmet Bekaroğlu 8. Zeynel Emre 9. Sibel Özdemir
MHP: 1. Atila Kaya 2. İsmail Faruk Aksu 3. Arzu Erdem
HDP: 1. Pervin Buldan 2. Garo Paylan 3. Erdal Ataş
İZMİR-1(13)
AKP: 1. Binali Yıldırım 2. Mahmut Atilla Kaya 3. Hüseyin Kocabıyık 4. Necip Kalkan
CHP: 1. Selin Sayek Böke 2. Musa Çam 3. Ahmet Tuncay Özkan 4. Tacettin Bayır 5. Özcan Purçu 6. Ali Yiğit 7. Murat Bakan
MHP: 1. Oktay Vural
HDP: 1. Ertuğrul Kürkcü
İZMİR-2(13)
AKP: 1. Fatma Seniha Nükhet Hotar 2. İbrahim Mustafa Turhan 3. Hamza Dağ 4. Kerem Ali Sürekli
CHP: 1. Zeynep Altıok 2. Kemal Kılıçdaroğlu 3. Zekeriya Temizel 4. Mustafa Ali Balbay 5. Aytun Çıray 6. Atila Sertel 7. Kamil Okyay Sındır
MHP: 1. Ahmet Kenan Tanrıkulu
HDP: 1. Müslüm Doğan
KAHRAMANMARAŞ(8)
AKP: 1. Mahir Ünal 2. Veysi Kaynak 3. Nursel Reyhanlıoğlu 4. Celalettin Güvenç 5. Mehmet Uğur Dilipak 6. Mehmet İlker Çitil 7. İmran Kılıç
MHP: 1. Fahrettin Oğuz Tor
KARABÜK(2)
AKP: 1. Mehmet Ali Şahin 2. Burhanettin Uysal
KARAMAN(2)
AKP: 1. Recep Konuk 2. Recep Şeker
KARS(3)
AKP: 1. Ahmet Arslan 2. Yusuf Selahattin Beyribey
HDP: 1. Ayhan Bilgen
KASTAMONU(3)
AKP: 1. Hakkı Köylü 2. Metin Çelik 3. Murat Demir
KAYSERİ(9)
AKP: 1. Mehmet Özhaseki 2. Taner Yıldız 3. Mustafa Elitaş 4. İsmail Tamer 5. Hülya Nergis 6. İsmail Emrah Karayel 7. Sami Dedeoğlu
CHP: 1. Çetin Arık
MHP: 1. Yusuf Halaçoğlu
KIRIKKALE(3)
AKP: 1. Ramazan Can 2. Abdullah Öztürk
MHP: 1. Seyit Ahmet Göçer
KIRKLARELİ(3)
AKP: 1. Selahattin Minsolmaz
CHP: 1. Türabi Kayan 2. Vecdi Gündoğdu
KIRŞEHİR(2)
AKP: 1. Salih Çetinkaya 2. Mikail Arslan
KİLİS(2)
AKP: 1. Reşit Polat 2. Mustafa Hilmi Dülger
KOCAELİ(11)
AKP: 1. Fikri Işık 2. Radiye Sezer Katırcıoğlu 3. Zeki Aygün 4. İlyas Şeker 5. Mehmet Akif Yılmaz 6. Sami Çakır 7. Cemil Yaman
CHP: 1. Fatma Kaplan Hürriyet 2. Haydar Akar 3. Tahsin Tarhan
MHP: 1. Saffet Sancaklı
KONYA(14)
AKP: 1.Ahmet Davutoğlu 2. Mustafa Baloğlu 3. Hüsnüye Erdoğan 4. Ahmet Sorgun 5. Ziya Altunyaldız 6. Muhammet Uğur Kaleli 7. Leyla Şahin Usta 8. Mehmet Babaoğlu 9. Abdullah Ağralı 10. Halil Etyemez 11. Hacı Ahmet Özdemir 12. Ömer Ünal
CHP: 1. Mustafa Hüsnü Bozkurt
MHP: 1. Mustafa Kalaycı
KÜTAHYA(4)
AKP: 1. Mustafa Şükrü Nazlı 2. Vural Kavuncu 3. İshak Gazel 4. Ahmet Tan
MALATYA(6)
AKP: 1. Öznur Çalık 2. Taha Özhan 3. Mustafa Şahin 4. Nurettin Yaşar 5. Bülent Tüfenkci
CHP: 1. Veli Ağbaba
MANİSA(9)
AKP: 1. Selçuk Özdağ 2. Recai Berber 3. Uğur Aydemir 4. Murat Baybatur
CHP: 1. Özgür Özel 2. Mazlum Nurlu 3. Tur Yıldız Biçer
MHP: 1. Erkan Akçay 2. Osman Oktay
MARDİN(6)
AKP: 1. Orhan Miroğlu 2. Ceyda Çankırı
HDP: 1. Mithat Sancar 2. Gülser Yıldırım 3. Erol Dora 4. Ali Atalan
MERSİN(11)
AKP: 1. Lütfi Elvan 2. Yılmaz Tezcan 3. Ali Cumhur Taşkın 4. Hacı Özkan
CHP: 1. Hüseyin Çamak 2. Durmuş Fikri Sağlar 3. Aytuğ Atıcı 4. Serdal Kuyucuoğlu
MHP: 1. Oktay Öztürk 2. Baki Şimşek
HDP: 1. Dengir Mir Mehmet Fırat
MUĞLA(6)
AKP: 1. Hasan Özyer 2. Nihat Öztürk
CHP: 1. Akın Üstündağ 2. Ömer Süha Aldan 3. Nurettin Demir
MHP: 1. Mehmet Erdoğan
MUŞ(3)
AKP: 1. Mehmet Emin Şimşek
HDP: 1. Burcu Çelik Özkan 2. Ahmet Yıldırım
NEVŞEHİR(3)
AKP: 1. Mustafa Açıkgöz 2. Murat Göktürk 3. Ebubekir Gizligider
NİĞDE(3)
AKP: 1. Alpaslan Kavaklıoğlu 2. Erdoğan Özegen
CHP: 1. Ömer Fethi Gürer
ORDU(5)
AKP: 1. Numan Kurtulmuş 2. Oktay Çanak 3. Metin Gündoğdu 4. Ergün Taşcı
CHP: 1. Seyit Torun
OSMANİYE(4)
AKP: 1. Suat Önal 2. Mücahit Durmuşoğlu
MHP: 1. Devlet Bahçeli 2. Ruhi Ersoy
RİZE(3)
AKP: 1. Hasan Karal 2. Hikmet Ayar 3. Osman Aşkın Bak
SAKARYA(7)
AKP: 1. Ayhan Sefer Üstün 2. Şaban Dişli 3. Mustafa İsen 4. Ali İhsan Yavuz 5. Recep Uncuoğlu
CHP: 1. Engin Özkoç
MHP: 1. Zihni Açba
SAMSUN(9)
AKP: 1. Akif Çağatay Kılıç 2. Çiğdem Karaaslan 3. Ahmet Demircan 4. Fuat Köktaş 5. Hasan Basri Kurt 6. Orhan Kırcalı
CHP: 1. Kemal Zeybek 2. Hayati Tekin
MHP: 1. Erhan Usta
SİİRT(3)
AKP: 1. Yasin Aktay
HDP: 1. Kadri Yıldırım 2. Besime Konca
SİNOP(2)
AKP: 1. Nazım Maviş
CHP: 1. Barış Karadeniz
SİVAS(5)
AKP: 1. İsmet Yılmaz 2. Hilmi Bilgin 3. Selim Dursun 4. Mehmet Habib Soluk
CHP: 1. Ali Akyıldız
ŞANLIURFA(12)
AKP: 1. Faruk Çelik 2. Mehmet Kasım Gülpınar 3. Halil Özcan 4. Ahmet Eşref Fakıbaba 5. Mehmet Ali Cevheri 6. Mehmet Akyürek 7. İbrahim Halil Yıldız 8. Mahmut Kaçar
HDP: 1. Osman Baydemir 2. Dilek Öcalan 3. İbrahim Ayhan 4. Leyla Güven
ŞIRNAK(4)
HDP: 1. Faysal Sarıyıldız 2. Leyla Birlik 3. Ferhat Encu 4. Aycan İrmez
TEKİRDAĞ(6)
AKP: 1. Mustafa Yel 2. Ayşe Doğan 3. Metin Akgün
CHP: 1. Faik Öztrak 2. Candan Yüceer 3. Emre Köprülü
TOKAT(5)
AKP: 1. Coşkun Çakır 2. Zeyid Aslan 3. Celil Göçer
CHP: 1. Kadim Durmaz
MHP: 1. Abdurrahman Başkan
TRABZON(6)
AKP: 1. Süleyman Soylu 2. Muhammet Balta 3. Ayşe Sula Köseoğlu 4. Adnan Günnar 5. Salih Cora
CHP: 1. Haluk Pekşen
TUNCELİ(2)
CHP: 1. Gürsel Erol
HDP: 1. Alican Önlü
UŞAK(3)
AKP: 1. Mehmet Altay 2. Alim Tunç
CHP: 1. Özkan Yalım
VAN(8)
AKP: 1. Beşir Atalay 2. Burhan Kayatürk
HDP: 1. Figen Yüksekdağ Şenoğlu 2. Lezgin Botan 3. Nadir Yıldırım 4. Tuğba Hezer Öztürk 5. Adem Geveri 6. Bedia Özgökçe Ertan
YALOVA(2)
AKP: 1. Fikri Demirel
CHP: 1. Muharrem İnce
YOZGAT(4)
AKP: 1. Bekir Bozdağ 2. Abdulkadir Akgül 3. Ertuğrul Soysal 4. Yusuf Başer
ZONGULDAK(5)
AKP: 1. Hüseyin Özbakır 2. Faruk Çaturoğlu 3. Özcan Ulupınar
CHP: 1. Şerafettin Turpcu 2. Ünal Demirtaş
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