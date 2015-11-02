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Hangi partiden kimler milletvekili oldu? İşte tam liste

Yüzde 49,4 oy alan AKP Meclis'in yüzde 60'ını oluşturdu

02 Kasım 2015 06:03

1 Kasım seçimlerinde yüzde 49,4 oy alan AKP, 316 milletvekili çıkarırken, yüzde 25,4 oy alan CHP 134, yüzde 11,9 oy alan MHP 41, yüzde 10,7 oy alan HDP 59 milletvekilini Meclis'e gönderdi. Sonuçlarda birlikte milletvekili listeleri de belli oldu. İşte il il partilerin milletvekili listeleri: 

 

ADANA(14)
AKP: 1. Ömer Çelik 2. Necdet Ünüvar 3. Fatma Güldemet Sarı 4. Talip Küçükcan 5. Mehmet Şükrü Erdinç 6. Tamer Dağlı 
CHP: 1. Elif Doğan Türkmen 2. Zülfikar İnönü Tümer 3. İbrahim Özdiş 4. Aydın Uslupehlivan 
MHP: 1. Mevlüt Karakaya 2. Muharrem Varlı 3. Seyfettin Yılmaz 
HDP: 1. Meral Danış Beştaş

ADIYAMAN(5)
AKP: 1. Ahmet Aydın 2. Adnan Boynukara 3. İbrahim Halil Fırat 4. Salih Fırat 
HDP: 1. Behçet Yıldırım 

AFYON(5)
AKP: 1. Veysel Eroğlu 2. Ali Özkaya 3. Hatice Dudu Özkal 
CHP: 1. Burcu Köksal 
MHP: 1. Mehmet Parsak


AĞRI(4)
AKP: 1. Cesim Gökçe 
HDP: 1. Leyla Zana 2. Berdan Öztürk 3. Dirayet Taşdemir

AKSARAY(3)

AKP: 1. İlknur İnceöz 2. Cengiz Aydoğdu 3. Mustafa Serdengeçti


AMASYA(3)
AKP: 1. Mehmet Naci Bostancı 2. Haluk İpek 
CHP: 1. Mustafa Tuncer


ANKARA-1(18)
AKP: 1. Ali Babacan 2. Yalçın Akdoğan 3. Ahmet Gündoğdu 4. Ali İhsan Arslan 5. Jülide Sarıeroğlu 6. Murat Alparslan 7. Ertan Aydın 8. Fatih Şahin 
CHP: 1. Ayşe Gülsün Bilgehan 2. Necati Yılmaz 3. Tekin Bingöl 4. Aylin Nazlıaka 5. Levent Gök 6. Ali Haydar Hakverdi 7. Bülent Kuşoğlu 
MHP: 1. Zühal Topcu 2. Erkan Haberal 
HDP: 1. Sırrı Süreyya Önder


ANKARA-2(14)
AKP: 1. Cemil Çiçek 2. Yıldırım Tuğrul Türkeş 3. Emrullah İşler 4. Ahmet İyimaya 5. Lütfiye Selva Çam 6. Vedat Bilgin 7. Aydın Ünal 8. Nevzat Ceylan 
CHP: 1. Şenal Sarıhan 2. Murat Emir 3. Ahmet Haluk Koç 4. Nihat Yeşil 
MHP: 1. Şefkat Çetin 2. Mustafa Mit


ANTALYA(14)
AKP: 1. Mevlüt Çavuşoğlu 2. Mustafa Köse 3. Hüseyin Samani 4. Gökcen Özdoğan Enç 5. Sena Nur Çelik 6. İbrahim Aydın 7. Atay Uslu 
CHP: 1. Niyazi Nefi Kara 2. Deniz Baykal 3. Çetin Osman Budak 4. Mustafa Akaydın 5. Devrim Kök 
MHP: 1. Mehmet Günal 2. Ahmet Selim Yurdakul


ARDAHAN(2)
AKP: 1. Orhan Atalay 
CHP: 1. Öztürk Yılmaz


ARTVİN(2)
AKP: 1. İsrafil Kışla 
CHP: 1. Uğur Bayraktutan


AYDIN(7)
AKP: 1. Mehmet Erdem 2. Abdurrahman Öz 3. Mustafa Savaş 
CHP: 1. Bülent Tezcan 2. Metin Lütfi Baydar 3. Hüseyin Yıldız 
MHP: 1. Deniz Depboylu


BALIKESİR(8)
AKP: 1. Mahmut Poyrazlı 2. Sema Kırcı 3. Ali Aydınlıoğlu 4. Kasım Bostan 
CHP: 1. Mehmet Tüm 2. Ahmet Akın 3. Namık Havutça 
MHP: 1. İsmail Ok


BARTIN(2)
AKP: 1. Yılmaz Tunç 
CHP: 1. Muhammet Rıza Yalçınkaya


BATMAN(4)
AKP: 1. Ataullah Hamidi 
HDP: 1. Ayşe Acar Başaran 2. Mehmet Ali Aslan 3. Saadet Becerekli


BAYBURT(2)
AKP: 1. Naci Ağbal 2. Şahap Kavcıoğlu


BİLECİK(2)
AKP: 1. Halil Eldemir 
CHP: 1. Yaşar Tüzün


BİNGÖL(3)
AKP: 1. Cevdet Yılmaz 2. Enver Fehmioğlu 
HDP: 1. Hişyar Özsoy


BİTLİS(3)
AKP: 1. Vedat Demiröz 
HDP: 1. Mizgin Irgat 2. Mahmut Celadet Gaydalı


BOLU(3)
AKP: 1. Ali Ercoşkun 2. Fehmi Küpçü 
CHP: 1. Tanju Özcan


BURDUR(3)
AKP: 1. Bayram Özçelik 2. Reşat Petek 
CHP: 1. Mehmet Göker


BURSA(18)
AKP: 1. Mehmet Müezzinoğlu 2. Efkan Ala 3. Emine Yavuz Gözgeç 4. Cemalettin Kani Torun 5. Hüseyin Şahin 6. İsmail Aydın 7. Zekeriya Birkan 8. Hakan Çavuşoğlu 9. Bennur Karaburun 10. Muhammet Müfit Aydın 11. Osman Mesten 
CHP: 1. Lale Karabıyık 2. Ceyhun İrgil 3. Orhan Sarıbal 4. Erkan Aydın 5. Nurhayat Altaca Kayışoğlu 
MHP: 1. İsmet Büyükataman 2. Kadir Koçdemir


ÇANAKKALE(4)
AKP: 1. Bülent Turan 2. Ayhan Gider 
CHP: 1. Muharrem Erkek 2. Bülent Öz


ÇANKIRI(2)
AKP: 1. Muhammet Emin Akbaşoğlu 2. Hüseyin Filiz


ÇORUM(4)
AKP: 1. Salim Uslu 2. Ahmet Sami Ceylan 3. Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt 
CHP: 1. Tufan Köse


DENİZLİ(7)
AKP: 1. Nihat Zeybekci 2. Sema Ramazanoğlu 3. Şahin Tin 
CHP: 1. Melike Basmacı 2. Kazım Arslan 3. Gülizar Biçer Karaca 
MHP: 1. Emin Haluk Ayhan


DİYARBAKIR(11)
AKP: 1. Mehmet Galip Ensarioğlu 2. Ebubekir Bal 
HDP: 1. İdris Baluken 2. Nursel Aydoğan 3. Nimetullah Erdoğmuş 4. Feleknas Uca 5. Altan Tan 6. Çağlar Demirel 7. Ziya Pir 8. İmam Taşçıer 9. Sibel Yiğitalp


DÜZCE(3)
AKP: 1. Faruk Özlü 2. Fevai Arslan 3. Ayşe Keşir


EDİRNE(3)
AKP: 1. Rafet Sezen 
CHP: 1. Okan Gaytancıoğlu 2. Erdin Bircan


ELAZIĞ(4)
AKP: 1. Tahir Öztürk 2. Metin Bulut 3. Ömer Serdar 4. Ejder Açıkkapı


ERZİNCAN(2)
AKP: 1. Sebahattin Karakelle 2. Serkan Bayram


ERZURUM(6)
AKP: 1. Recep Akdağ 2. Mustafa Ilıcalı 3. Zehra Taşkesenlioğlu 4. İbrahim Aydemir 5. Orhan Deligöz 
MHP: 1. Kamil Aydın


ESKİŞEHİR(6)
AKP: 1. Nabi Avcı 2. Harun Karacan 3. Emine Nur Günay 
CHP: 1. Gaye Usluer 2. Utku Çakırözer 3. Cemal Okan Yüksel


GAZİANTEP(12)
AKP: 1. Mehmet Şimşek 2. Abdulhamit Gül 3. Ahmet Uzer 4. Şamil Tayyar 5. Canan Candemir Çelik 6. Abdullah Nejat Koçer 7. Abdulkadir Yüksel 8. Mehmet Erdoğan 
CHP: 1. Akif Ekici 2. Mehmet Gökdağ 
MHP: 1. Ümit Özdağ 
HDP: 1. Mahmut Toğrul


GİRESUN(4)
AKP: 1. Nurettin Canikli 2. Cemal Öztürk 3. Sabri Öztürk 
CHP: 1. Bülent Yener Bektaşoğlu


GÜMÜŞHANE(2)
AKP: 1. Hacı Osman Akgül 2. Cihan Pektaş


HAKKARİ(3)
HDP: 1. Selma Irmak 2. Nihat Akdoğan 3. Abdullah Zeydan


HATAY(10)
AKP: 1. Adem Yeşildal 2. Orhan Karasayar 3. Mehmet Öntürk 4. Fevzi Şanverdi 5. Hacı Bayram Türkoğlu 
CHP: 1. Hilmi Yarayıcı 2. Mevlüt Dudu 3. Serkan Topal 4. Birol Ertem 
MHP: 1. Mehmet Necmettin Ahrazoğlu


IĞDIR(2)
AKP: 1. Nurettin Aras 
HDP: 1. Mehmet Emin Adıyaman


ISPARTA(4)
AKP: 1. Süreyya Sadi Bilgiç 2. Sait Yüce 
CHP: 1. İrfan Bakır 
MHP: 1. Nuri Okutan


İSTANBUL-1(31)
AKP: 1. İsmail Kahraman 2. Mustafa Ataş 3. Mihrimah Belma Satır 4. Erol Kaya 5. Ahmet Berat Çonkar 6. Berat Albayrak 7. İsmet Uçma 8. Metin Külünk 9. Ravza Kavakcı Kan 10. Azmi Ekinci 11. Osman Boyraz 12. Hasan Turan 13. Hasan Sert 14. Mehmet Ali Pulcu 15. Hurşit Yıldırım 16. Hulusi Şentürk 
CHP: 1. Şafak Pavey 2. Gamze Akkuş İlgezdi 3. Gürsel Tekin 4. Barış Yarkadaş 5. Mehmet Akif Hamzaçebi 6. Mahmut Tanal 7. İlhan Kesici 8. Oğuz Kaan Salıcı 9. Onursal Adıgüzel 10. Ali Özcan 11. Yakup Akkaya 
MHP: 1. Edip Semih Yalçın 2. İzzet Ulvi Yönter 
HDP: 1. Selahattin Demirtaş 2. Hüda Kaya


İSTANBUL-2(26)
AKP: 1. Hayati Yazıcı 2. Volkan Bozkır 3. Burhan Kuzu 4. Ayşe Nur Bahçekapılı 5. Fatma Betül Sayan Kaya 6. Ekrem Erdem 7. Aziz Babuşcu 8. Durmuş Ali Sarıkaya 9. Şirin Ünal 10. Fatma Benli 11. Hüseyin Bürge 12. Haydar Ali Yıldız 13. Ahmet Hamdi Çamlı 14. Markar Eseyan 
CHP: 1. Selina Doğan 2. Aykut Erdoğdu 3. Mustafa Sezgin Tanrıkulu 4. Dursun Çiçek 5. Süleyman Sencer Ayata 6. Gülay Yedekci 7. Kadri Enis Berberoğlu 8. Didem Engin 
MHP: 1. Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu 2. Celal Adan 
HDP: 1. Celal Doğan 2. Filiz Kerestecioğlu


İSTANBUL-3(31)
AKP: 1. Mehmet Mehdi Eker 2. Mustafa Şentop 3. Mehmet Doğan Kubat 4. Serap Yaşar 5. Feyzullah Kıyıklık 6. Mehmet Muş 7. Nureddin Nebati 8. Mehmet Metiner 9. Harun Karaca 10. Tülay Kaynarca 11. Mustafa Yeneroğlu 12. Erkan Kandemir 13. Halis Dalkılıç 14. Mürteza Zengin 15. Yıldız Seferinoğlu 16. Abdullah Başcı 
CHP: 1. Bihlun Tamaylıgil 2. İlhan Cihaner 3. Engin Altay 4. Ali Şeker 5. Erdoğan Toprak 6. Eren Erdem 7. Mehmet Bekaroğlu 8. Zeynel Emre 9. Sibel Özdemir 
MHP: 1. Atila Kaya 2. İsmail Faruk Aksu 3. Arzu Erdem 
HDP: 1. Pervin Buldan 2. Garo Paylan 3. Erdal Ataş


İZMİR-1(13)
AKP: 1. Binali Yıldırım 2. Mahmut Atilla Kaya 3. Hüseyin Kocabıyık 4. Necip Kalkan
CHP: 1. Selin Sayek Böke 2. Musa Çam 3. Ahmet Tuncay Özkan 4. Tacettin Bayır 5. Özcan Purçu 6. Ali Yiğit 7. Murat Bakan 
MHP: 1. Oktay Vural 
HDP: 1. Ertuğrul Kürkcü


İZMİR-2(13)
AKP: 1. Fatma Seniha Nükhet Hotar 2. İbrahim Mustafa Turhan 3. Hamza Dağ 4. Kerem Ali Sürekli 
CHP: 1. Zeynep Altıok 2. Kemal Kılıçdaroğlu 3. Zekeriya Temizel 4. Mustafa Ali Balbay 5. Aytun Çıray 6. Atila Sertel 7. Kamil Okyay Sındır 
MHP: 1. Ahmet Kenan Tanrıkulu 
HDP: 1. Müslüm Doğan


KAHRAMANMARAŞ(8)
AKP: 1. Mahir Ünal 2. Veysi Kaynak 3. Nursel Reyhanlıoğlu 4. Celalettin Güvenç 5. Mehmet Uğur Dilipak 6. Mehmet İlker Çitil 7. İmran Kılıç 
MHP: 1. Fahrettin Oğuz Tor


KARABÜK(2)
AKP: 1. Mehmet Ali Şahin 2. Burhanettin Uysal


KARAMAN(2)
AKP: 1. Recep Konuk 2. Recep Şeker


KARS(3)
AKP: 1. Ahmet Arslan 2. Yusuf Selahattin Beyribey 
HDP: 1. Ayhan Bilgen


KASTAMONU(3)
AKP: 1. Hakkı Köylü 2. Metin Çelik 3. Murat Demir


KAYSERİ(9)
AKP: 1. Mehmet Özhaseki 2. Taner Yıldız 3. Mustafa Elitaş 4. İsmail Tamer 5. Hülya Nergis 6. İsmail Emrah Karayel 7. Sami Dedeoğlu 
CHP: 1. Çetin Arık 
MHP: 1. Yusuf Halaçoğlu


KIRIKKALE(3)
AKP: 1. Ramazan Can 2. Abdullah Öztürk 
MHP: 1. Seyit Ahmet Göçer


KIRKLARELİ(3)
AKP: 1. Selahattin Minsolmaz 
CHP: 1. Türabi Kayan 2. Vecdi Gündoğdu


KIRŞEHİR(2)
AKP: 1. Salih Çetinkaya 2. Mikail Arslan


KİLİS(2)
AKP: 1. Reşit Polat 2. Mustafa Hilmi Dülger


KOCAELİ(11)
AKP: 1. Fikri Işık 2. Radiye Sezer Katırcıoğlu 3. Zeki Aygün 4. İlyas Şeker 5. Mehmet Akif Yılmaz 6. Sami Çakır 7. Cemil Yaman 
CHP: 1. Fatma Kaplan Hürriyet 2. Haydar Akar 3. Tahsin Tarhan 
MHP: 1. Saffet Sancaklı


KONYA(14)
AKP: 1.Ahmet Davutoğlu 2. Mustafa Baloğlu 3. Hüsnüye Erdoğan 4. Ahmet Sorgun 5. Ziya Altunyaldız 6. Muhammet Uğur Kaleli 7. Leyla Şahin Usta 8. Mehmet Babaoğlu 9. Abdullah Ağralı 10. Halil Etyemez 11. Hacı Ahmet Özdemir 12. Ömer Ünal 
CHP: 1. Mustafa Hüsnü Bozkurt 
MHP: 1. Mustafa Kalaycı


KÜTAHYA(4)
AKP: 1. Mustafa Şükrü Nazlı 2. Vural Kavuncu 3. İshak Gazel 4. Ahmet Tan


MALATYA(6)
AKP: 1. Öznur Çalık 2. Taha Özhan 3. Mustafa Şahin 4. Nurettin Yaşar 5. Bülent Tüfenkci 
CHP: 1. Veli Ağbaba


MANİSA(9)
AKP: 1. Selçuk Özdağ 2. Recai Berber 3. Uğur Aydemir 4. Murat Baybatur 
CHP: 1. Özgür Özel 2. Mazlum Nurlu 3. Tur Yıldız Biçer 
MHP: 1. Erkan Akçay 2. Osman Oktay


MARDİN(6)
AKP: 1. Orhan Miroğlu 2. Ceyda Çankırı 
HDP: 1. Mithat Sancar 2. Gülser Yıldırım 3. Erol Dora 4. Ali Atalan


MERSİN(11)
AKP: 1. Lütfi Elvan 2. Yılmaz Tezcan 3. Ali Cumhur Taşkın 4. Hacı Özkan 
CHP: 1. Hüseyin Çamak 2. Durmuş Fikri Sağlar 3. Aytuğ Atıcı 4. Serdal Kuyucuoğlu 
MHP: 1. Oktay Öztürk 2. Baki Şimşek 
HDP: 1. Dengir Mir Mehmet Fırat


MUĞLA(6)
AKP: 1. Hasan Özyer 2. Nihat Öztürk 
CHP: 1. Akın Üstündağ 2. Ömer Süha Aldan 3. Nurettin Demir 
MHP: 1. Mehmet Erdoğan


MUŞ(3)
AKP: 1. Mehmet Emin Şimşek 
HDP: 1. Burcu Çelik Özkan 2. Ahmet Yıldırım


NEVŞEHİR(3)
AKP: 1. Mustafa Açıkgöz 2. Murat Göktürk 3. Ebubekir Gizligider


NİĞDE(3)
AKP: 1. Alpaslan Kavaklıoğlu 2. Erdoğan Özegen 
CHP: 1. Ömer Fethi Gürer


ORDU(5)
AKP: 1. Numan Kurtulmuş 2. Oktay Çanak 3. Metin Gündoğdu 4. Ergün Taşcı 
CHP: 1. Seyit Torun


OSMANİYE(4)
AKP: 1. Suat Önal 2. Mücahit Durmuşoğlu 
MHP: 1. Devlet Bahçeli 2. Ruhi Ersoy


RİZE(3)
AKP: 1. Hasan Karal 2. Hikmet Ayar 3. Osman Aşkın Bak


SAKARYA(7)
AKP: 1. Ayhan Sefer Üstün 2. Şaban Dişli 3. Mustafa İsen 4. Ali İhsan Yavuz 5. Recep Uncuoğlu 
CHP: 1. Engin Özkoç 
MHP: 1. Zihni Açba


SAMSUN(9)
AKP: 1. Akif Çağatay Kılıç 2. Çiğdem Karaaslan 3. Ahmet Demircan 4. Fuat Köktaş 5. Hasan Basri Kurt 6. Orhan Kırcalı 
CHP: 1. Kemal Zeybek 2. Hayati Tekin 
MHP: 1. Erhan Usta


SİİRT(3)
AKP: 1. Yasin Aktay 
HDP: 1. Kadri Yıldırım 2. Besime Konca


SİNOP(2)
AKP: 1. Nazım Maviş 
CHP: 1. Barış Karadeniz


SİVAS(5)
AKP: 1. İsmet Yılmaz 2. Hilmi Bilgin 3. Selim Dursun 4. Mehmet Habib Soluk 
CHP: 1. Ali Akyıldız


ŞANLIURFA(12)
AKP: 1. Faruk Çelik 2. Mehmet Kasım Gülpınar 3. Halil Özcan 4. Ahmet Eşref Fakıbaba 5. Mehmet Ali Cevheri 6. Mehmet Akyürek 7. İbrahim Halil Yıldız 8. Mahmut Kaçar 
HDP: 1. Osman Baydemir 2. Dilek Öcalan 3. İbrahim Ayhan 4. Leyla Güven


ŞIRNAK(4)
HDP: 1. Faysal Sarıyıldız 2. Leyla Birlik 3. Ferhat Encu 4. Aycan İrmez


TEKİRDAĞ(6)
AKP: 1. Mustafa Yel 2. Ayşe Doğan 3. Metin Akgün 
CHP: 1. Faik Öztrak 2. Candan Yüceer 3. Emre Köprülü


TOKAT(5)
AKP: 1. Coşkun Çakır 2. Zeyid Aslan 3. Celil Göçer 
CHP: 1. Kadim Durmaz 
MHP: 1. Abdurrahman Başkan


TRABZON(6)
AKP: 1. Süleyman Soylu 2. Muhammet Balta 3. Ayşe Sula Köseoğlu 4. Adnan Günnar 5. Salih Cora 
CHP: 1. Haluk Pekşen


TUNCELİ(2)
CHP: 1. Gürsel Erol 
HDP: 1. Alican Önlü


UŞAK(3)
AKP: 1. Mehmet Altay 2. Alim Tunç 
CHP: 1. Özkan Yalım


VAN(8)
AKP: 1. Beşir Atalay 2. Burhan Kayatürk 
HDP: 1. Figen Yüksekdağ Şenoğlu 2. Lezgin Botan 3. Nadir Yıldırım 4. Tuğba Hezer Öztürk 5. Adem Geveri 6. Bedia Özgökçe Ertan


YALOVA(2)
AKP: 1. Fikri Demirel 
CHP: 1. Muharrem İnce


YOZGAT(4)
AKP: 1. Bekir Bozdağ 2. Abdulkadir Akgül 3. Ertuğrul Soysal 4. Yusuf Başer


ZONGULDAK(5)
AKP: 1. Hüseyin Özbakır 2. Faruk Çaturoğlu 3. Özcan Ulupınar 
CHP: 1. Şerafettin Turpcu 2. Ünal Demirtaş

 

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