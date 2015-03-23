Hanefi Avcı emniyete geri mi dönüyor?

'Devrimci Karargah' soruşturmasından tutuklanan ve 4 yıl kaldığı cezaevinden Anayasa Mahkemesi kararıyla çıkan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın mesleğe tekrar dönmesinin yolunu açacak bir karar çıktı.

Ankara 14. İdare Mahkemesi, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar'ın, hem Eskişehir Valisi olduğu dönemde yazdığı kitaptan dolayı Avcı hakkında soruşturma başlatmasını hem de Emniyet Genel Müdürü olduktan sonra aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olduğu için Hanefi Avcı hakkında verilen meslekten men cezasının altında imzasının bulunmasını hukuka aykırı buldu.

Osman Özgan'ın Yeni Şafak'ta yayımlanan haberine göre, suç duyurusunda bulunan ile kararı imzalayanın aynı kişi olamayacağına dikkat çeken İdare Mahkemesi, Avcı hakkında bir meslekten men kararını davanın esasına girmeksizin usul yönünden iptal etti. Mahkemenin bu kararı Avcı hakkındaki diğer men cezalarının iptaline ilişkin davalara da emsal teşkil edecek.



Suç duyurusunda bulundu



Hanefi Avcı'nın, paralel yapının devleti ele geçirdiğini, “Ergenekon” ve “Balyoz” davalarının polis teşkilatının içindeki paralel yapı tarafından örgütlendiğini, CHP eski lideri Deniz Baykal'ın istifasına yol açan kaset olayını ve Türkiye'yi derinden sarsan birçok olayı anlattığı “Haliç'te Yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat” kitabı, uzun süre konuşulmuş ve basında geniş yer almıştı. Gündemi meşgul eden kitapla ilgili İçişleri Bakanlığı da hemen inceleme başlatmıştı. Kitabı kaleme alan Avcı hakkında suç duyurusunda bulunan ismin ise şimdiki Ankara Valisi olan dönemin Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar olduğu ortaya çıktı.

Kitap yazmaya ceza

Dönemin Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar, İçişleri Bakanlığı'na yazdığı yazıda, “Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı tarafından yazılan 'Haliç'te Yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat' isimli kitap, her ne kadar valiliğimize gelmemiş ise de basında çıkan haberler irdelendiğinde suç işlediği kanısına varılmıştır. Hakkında yasal işlem yapılması gerekir” ifadelerine yer verdi. Bu yazı üzerine de İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerini görevlendirdi. İncelemeyi tamamlayan müfettişler, Hanefi Avcı hakkında rapor hazırladı.

Karar emsal niteliğinde

Ankara 14. İdare Mahkemesi, hem suç duyurusunda bulunanın hem de kararı imzalayanın aynı kişi olmasını hukuka aykırı buldu. Dosyanın esasına girmeyen mahkeme, Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararını usul yönünden iptal etti. 14. İdare Mahkemesi'nin bu kararının ardından Hanefi Avcı'nın mesleğe dönmesi aşamasında önemli bir adım atılmış oldu.

İptal bekleniyor



Avcı'nın avukatı Refik Ali Uçarcı, Ankara 14. İdare Mahkemesi'nin bu kararının ardından ret kararı verilen diğer davaları temyiz etti. Avcı hakkında verilen 5 meslekten men cezasının iptaliyle ilgili davalar şu anda Danıştay'da bulunuyor. Danıştay'ın ilgili dairesi, 14. İdare Mahkemesi'nin ret kararlarını hukuka aykırı bulursa, dosya yeniden 14. İdare Mahkemesi'ne gidecek. Bu kapsamda, Kılıçlar'ın hem şikayetçi hem de şikayetçi olunan kararda imzasının bulunduğu diğer meslekten men kararlarının da iptal edilmesi söz konusu.

Men cezasına imza atması hukuksuz

Müfettişler, Hanefi Avcı'nın meslekten ihracını talep ettikleri raporu Yüksek Disiplin Kurulu'na sundu. Raporu inceleyen Yüksek Disiplin Kurulu, Hanefi Avcı'ya meslekten men cezası verdi. Cezanın altında imzası bulunan isimlerden birisi de Mehmet Kılıçlar. Eskişehir Valiliği'nin ardından Emniyet Genel Müdürü olan Kılıçlar, aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyordu. Avcı hakkında İçişleri Bakanlığı'na yazı yazarak suç duyurusunda bulunan Kılıçlar, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı sıfatıyla da Avcı hakkında meslekten men cezası kararına imza attı.



6 kararda etkisi var



Hanefi Avcı hakkında, bir devlet memurluğundan ihraç ve 10 meslekten men cezası bulunuyor. 6 meslekten men cezasıyla ilgili de yine aynı şekilde Kılıçlar'ın suç duyurusu ve kararın altında imzası bulunuyor.





İdare mahkemesine gitti



Avcı'nın avukatı Refik Ali Uçarcı, meslekten ihraç edilmesine yönelik işlemin iptali için Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Ankara 14. İdare Mahkemesi, 6 meslekten men cezasından 5'ine ret kararı verdi. 12 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından yeniden oluşan HSYK'nın ardından idare mahkemelerinde de önemli değişiklikler olmuştu. Avcı hakkındaki bu sürpriz karar, 14. İdare Mahkeme heyetinin yeniden oluşmasıyla gündeme geldi.