Yargıtay ‘Hanefi Avcı Devrimci Karargâh örgütü üyesi’ dedi

Yargıtay 9. Ceza Dairesi eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın 'Devrimci Karargah' örgütü üyeliğinden aldığı 5 yıl 7 aylık cezasını onadı. Yargıtay Avcı'yla ilgili 'görevi etkileme' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal'den verilen cezaları ise bozdu.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 75 sanığın yargılandığı davada, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararın temyiz incelemesini 69 sanık yönünden yaptı.

Daire, sanıklardan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'ya "Yasadışı silahlı Devrimci Karargah terör örgütü ve mensuplarına yardım etmek" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

Cumhuriyet gazetesinden Ahmet Şık’ın haberine göre Avcı'ya, "Ruhsatsız vahim nitelikte tam otomatik ve yarı otomatik silah bulundurup taşımak" suçundan verilen 5 yıl hapis cezası ise düzeltilerek onandı. Bu suçtan verilen cezada 1/6 oranında takdiri indirim uygulanmasına karar verildi.

Hanefi Avcı, Ahmet Şık'a kararı değerlendirdi. Avcı, "Kararı görmedim ama sürpriz olmadı. Bekliyordum. Bu karar baştan beri süregiden hukuksuzluğun, aynı anlayışın devamıdır. Dava Yargıtay'da görülmeden önce mahkemenin tarafsız olmadığı için çekilmesini talep etmiştik. Çünkü internetten bile arama yaptığınızda bu mahkemenin üyelerinin cemaatçi olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Bana ceza vermek adına legal bir partiye, SDP'ye, yönetici ve üyelerine de veza verdiler" dedi.

Kitap nedeniyle verilen cezalara bozma

Hanefi Avcı'ya, yazdığı "Haliç'te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat" isimli kitabında, "Terör örgütleri ve bu amaçla yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda yargı görevi yapanları etkileme" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası ile kitabı nedeniyle "yasadışı silahlı Devrimci Karargah terör örgütü hakkında yapılan soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu"nu işlediği gerekçesiyle verilen 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ise bozuldu.

Dairenin gerekçesinde, Avcı'ya yüklenen bu suçların tarihleri ve işlenme yöntemleri ile temel şekli itibarıyla gerektirdiği cezanın süresine göre, hükümden önce 5 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanun'un basın ve yayın yoluyla işlenen suçların erteleneceğine dair geçici 1. maddesi kapsamında kaldığı belirtildi.

Bu nedenle Avcı hakkında bu suçtan açılan davaya ilişkin kovuşturmanın ertelenmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesinin kanuna aykırı olduğu ifade edildi.