Hanefi Avcı'dan Yargıtay kararına ilk tepki

Yargıtay tarafından "Devrimci Karargah Örgütü" davasında hakkında verilen hapis cezası onanan Hanefi Avcı, kararı ilk kez değerlendirdi. Avcı, "Benim başıma gelen her şey kitaptan geldi, son kısımda örgütten bahsediliyor" dedi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Avcı’ya verilen yasa dışı "Devrimci Karargah örgütüne yardım" ve “Ruhsatsız vahim nitelikte silah bulundurma” suçundan toplam 9 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı.



Avcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Zannederim biraz susturmak için alelacele bir komployla içeri gönderildik. Benim başıma gelen her şey kitaptan geldi, son kısımda örgütten bahsediliyor. Oda TV davası da kitabımdan ötürü açıldı. 2 ay içinde 400 bini aşkın satış vardı, sonra bıçak gibi satışlar kesildi. İnsanlar kitabı almaktan korktu.

Olayı sadece iktidar-cemaat meselesi olarak görmemek lazım. Belli bir aydın kesim de kitabı beğenmedi, "abartıyorsun" dendi.

Kitapta abartı yok hatta kitabın eksik olduğu kanaatindeyim. Cemaatin 2010 oylamasından sonra aldığı güçle sınırsızca yaptığı şeyler var.

'Bir an önce susturulmam gerekiyordu'

Benim hayatım sol örgütlerle mücadeleyle geçti. Cemaatin acelesi vardı, bir an önce susturulmam gerekiyordu. Bir kişi hariç benimle birlikte yargılanan insanları tanımıyorum.