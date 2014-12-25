Hanefi Avcı'dan Yargıtay kararı yorumu: Beni yanıltmadılar, toplumun cemaati anlaması için iyi bile oldu

Devrimci Karargâh Davası’nda aldığı cezanın 5 yıl 7 aylık kısmının onanmasını değerlendiren eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, “Talimatla verilen karar açıklandı. Onun için sürpriz olmadı. Aslında kararın bu şekilde çıkması belki kötü gibi gözükse de toplumun bu Cemaat denen yapıyı anlaması için iyi bile oldu. Kendisi için adalet isteyenlerin, kendilerinden olmayan herkes için adaletsizliği mübah gördükleri bu kararla birlikte tescillenmiştir” dedi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 75 sanıklı Devrimci Karargâh terör örgütü davasında kararını açıkladı. Daire, yaptığı temyiz incelemesi sonucunda emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın “terör örgütü ve mensuplarına yardım etmek ”suçundan verilen 5 yıl 7 aylık hapis cezasını onarken ruhsatsız silahtan verilen 5 yıl hapsi ise düzelterek onadı. Bu dava kapsamında 3 yıl 9 ay hapiste kalan ve Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı ile tahliye olan Avcı’nın ceza aldığı iki konu ise lehe bozuldu.

Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla’ya konuşan Avcı şunları söyledi:

“Talimatla verilen karar açıklandı. Onun için sürpriz olmadı. Aslında kararın bu şekilde çıkması belki kötü gibi gözükse de toplumun bu Cemaat denen yapıyı anlaması için iyi bile oldu. Kendisi için adalet isteyenlerin, kendilerinden olmayan herkes için adaletsizliği mübah gördükleri bu kararla birlikte tescillenmiştir. Artık bu yapının samimiyeti konusunda daha net bir fikre sahip olacaktır. Yargıtay’ın hakkımda verdiği ceza kararının tamamını okuduktan sonra daha net bir değerlendirme yapabilirim. Görünüşe göre bize 4-5 yıl daha cezaevi yolu gözüküyor gibi. Hanefi Avcı’nın, cezaevine tekrar girip girmemesi önemli değil. Önemli olan bu ülkedeki adalet, hukuk sisteminin düzelmesi. İnsanların kendilerini güven içinde hissetmeleri. İnsanlara hukuku araç olarak kullanıp kumpaslar kuran yapıların ortadan kalkması. Hukuk içinde mücadelemi sürdüreceğim. Karara itiraz edeceğim.

9. Daire kararları ortada

Bu heyetten böyle bir karar bekliyordum. Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi’nin Balyoz ve Askeri Casusluk davaları ile ilgili verdiği kararlar ve bu kararlara yönelik sıkıntılar ortada. Bu mahkemenin üyeleri arasında Cemaat mensupları olduğuna dair yayınlar, gazetelerde ve internet sitelerinde haber olarak yer aldı. Biz de Yargıtay’da kendilerinin tarafsızlığından şüpheli olduğumuzu beyan ederek bu davadan çekilmelerini talep ettik. Ancak bu talebimizi kabul etmediler. Anayasa Mahkemesi Başkanı bile Yargıtay’ı bir grubun ele geçirdiğine dair beyanatlar verdi. Bu mahkemenin sicili ile ilgili önemli ipuçları herkesin malumu.”

Hukuk aklıyla açıklamak mümkün değil

Hanefi Avcı, kararı Cumhuriyet gazetesinden Ahmet Şık’a ise şöyle değerlendirdi:

"Kararı görmedim ama sürpriz olmadı. Bekliyordum. Bu karar baştan beri süregiden hukuksuzluğun, aynı anlayışın devamıdır. Dava Yargıtay’da görülmeden önce mahkemenin tarafsız olmadığı için çekilmesini talep etmiştik. Kabul edilmedi. Çünkü internette bile arama yaptığınızda bu mahkemenin üyelerinin cemaatçi olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Yazdığım bir kitap nedeniyle beni örgüt üyesi yapan bir anlayış, kitabın konu edindiği cemaate mensup kişilerin elindeki bir mahkemede de hakkımda verilen cezayı onaylardı. Öyle yaptılar. Bu kararı hukukla, vicdanla açıklamak mümkün değil. Yapılan işlemlerin hukuksuz ve haksız olduğu zaten ortada. Sadece bana karşı yapılmış bir haksızlık, hukuksuzluk da değil. Bana ceza vermek adına legal bir partiye, SDP’ye, yönetici ve üyelerine de ceza verdiler. Şimdi demokrasi ve hukuk diye feveran edenler bu kararı hukuk, demokrasi ve vicdanla açıklasınlar. Ama açıklayamazlar. Çünkü cemaat sadece kendilerine karşı bir haksızlık yapılırsa ona karşı çıkar. O yüzden bu karara da şaşırmıyorum. Başta da dediğim gibi sürpriz değil. Çünkü bu kararı vermeselerdi bundan önceki hukuksuz tüm süreçteki rollerini de kabul etmiş olacaklardı. Aksi bir karar çıkması mümkün değildi. Kendilerini haklı göstermek için bir hukuksuzluğu onayladılar. Hukuk henüz bitmiş değil. Tüm yolları kullanacağız. Herkes cemaate teslim olmamıştır diye düşünüyorum. Daha önce Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk nedeniyle haksızlığa uğradığıma kanaat getirmişti. Bu karar da bir başka hukuksuzluk ve eminim adalete inancı olan bir yerden dönecektir. Çünkü bu kararı hukuk aklıyla açıklamak mümkün değil."