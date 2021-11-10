Hamit Kocabey'den boşalan HSK üyeliği yarın belirlenecek; 24 aday var

Hamit Kocabey’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan istifa etmesinin ardından yeni üye seçimi 11 Kasım günü TBMM'de gerçekleştirilecek. HSK üyeliği için 24 aday bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eski avukatı Hamit Kocabey’in Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğinden istifa etmesinin ardından yeni üye seçimi yarın yapılacak.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu 11 Kasım Perşembe saat 11.00’de ‘Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçiminin yapılması’ gündemiyle toplanacak. Toplantıda belirlenecek üç isim Meclis Genel Kurulu’na sunulacak ve ardından HSK üye seçimi yapılacak.

Kocabey’in istifasıyla boşalan üyelik için Meclis Başkanlığı’na 26 kişi başvuru geldi. Bir aday adayın başvurusu ‘yetersizlik’ sebebiyle reddedildi; bir diğer aday adayı da başvurusunu geri çekti. Böylece üyelik için 24 başvuru kaldı.

Ne olmuştu?

Hamit Kocabey, ekim ayı ortasında HSK üyeliğinden istifa kararı almış ve istifasının gerekçesi olarak da "HSK üyeliğinden Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa ettim" şeklinde açıklama yapmıştı.

Kocabey’in ardından Bahçeli’nin avukatlığını üstlenen Kocabey’in oğlu Nizameddin Kocabey’e de görevden el çektirilmişti.

TIKLAYIN - HSK'da Hamit Kocabey'in istifası | Şüpheliyi serbest bırakan hakimin görev yeri, kararından 1 gün sonra değiştirildi

TIKLAYIN - Bahçeli'den Hamit Kocabey'e talimat: HSK'dan istifa edin

TIKLAYIN - İstifa eden HSK üyesinden açıklama: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile istişare sonucu istifa ettim"