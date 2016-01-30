Hamilelere Zika virüsü uyarısı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behice Kurtaran, hamilelerin özellikle Latin Amerika ülkelerinde sorunlu doğumlara yol açan Zika virüsünün görüldüğü ülkelere seyahat etmemesi uyarısında bulundu. Virüsün sivrisinek ısırmasıyla ortaya çıktığı biliniyor.

Doç. Dr. Behice Kurtaran bugüne kadar adı hiç geçmedi ama bu önemli bir virüs dediği Zika’ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtaran, “Hamile bir kadın virüse yol açan sivrisinek tarafından ısırılınca doğacak çocuklar etkileniyor. Bebeklerin kafası normalden küçük oluyor. Sinir sistemini etkileyen guillan barre adı verilen bir sendroma da yol açıyor" dedi.

“Öldürücü değil”

Zika virüsünün ateş, eklem ağrısı, vücutta ve gözde kızarıklık gibi belirtilerinin bulunduğunu aktaran Kurtaran, şunları kaydetti: "Hastaların yüzde 80’i belirtisiz bir şekilde bu süreci geçiriyor ama gebe kadınların bebeklerini etkiliyor. Öldürücü bir virüs değil ama yine de etkileri ortada. İnsandan insana bulaşmayan bu virüsün cinsel yolla bulaştığına dair teoriler de var. Virüsün görüldüğü ülkelere seyahat edenlerin kan testi yaptırması, seyahat eden gebe kadınların mutlaka bir kadın doğum uzmanına ayrıntılı muayene olması gerekiyor. Turizmin bu kadar yaygınlaştığı dünyada seyahat edilen bölgelere dikkat edilmesi gerekiyor. Latin Amerika’da görülüyor bu virüs ama o bölgelere seyahat eden bir Danimarka vatandaşında da görüldü. Henüz Türkiye’de görülmedi bu virüs ve aşısı da henüz geliştirilmedi."

Virüsü alan birisi ne kadar zaman sonra hamile kalırsa bebeğe zarar vermez?

Zika virüsü ile alakalı önemli sorulardan bir tanesi de Zika virüsünü alan bir kadın ne kadar zaman sonra hamile kalırsa virüsün bebeği kötü etkilemediği? Emsey Hospital Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Güler Delibalta bu soruyu şöyle yanıtlıyor: "Hamilelik döneminde ve doğum esnasında bebeğe bulaşabilir. Enfekte annelerin bebeklerinde mikrosefali (bebeğin kafasının belirgin şekilde küçük olması) olarak adlandırılan doğumsal anomali görülme sıklığının arttığını biliyoruz. Zika virüsü yaklaşık 1 hafta süreyle kişilerin kan dolaşımında kalır, bu nedenle geçirilmiş enfeksiyon gelecekteki gebelikler için risk teşkil etmez."