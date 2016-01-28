Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan Zika virüsü açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Güney Amerika'da binlerce bebeğin beyinlerine hasar veren Zika virüsünün 3-4 milyon kişide görülmesinin beklendiğini açıkladı.

WHO bugün Güney Amerika’da ortaya çıkan ve son günlerde Avrupa’ya da sıçrayan Zika virüsü sebebiyle acil bir toplantı gerçekleştirdi. WHO Direktörü Dr. Margaret Chan virüsün, “çok hızlı yayıldığını” açıkladı. Bebeklerin küçük beyinle doğmasına neden olan mikrosefali hastalığıyla direkt bağlantısı olup olmadığının kesin olarak bilinmediği belirtilse de, “alarm seviyesinin oldukça yüksek” olduğunu duyuruldu.

Zika virüsünün belirtileri neler?

Uzmanlara göre virüsü alan insanların birçoğu rahatsızlanmıyor. Hafif ateş, döküntü, kas ağrısı ve göz kızarması gibi belirtileri olan virüsün bu etkileri 1 haftadan daha fazla etkilemiyor.

Şu ana kadar kesin bir tedavisi ya da aşısı bulunmayan virüsün periyodik olarak salgına neden olduğu belirtiliyor.

Avrupa’ya sıçradı

Amerika kıtasının tamamına yayılabileceğini açıklanan Zika virüsü Avrupa’ya sıçradı. Danimarka ve Birleşik Krallık’ta virüs taşıyan hastalara rastlandı. Sivrisineklerin taşıdığı virüs özellikle hamileler için risk teşkil ediyor.

Orta ve Güney Amerika’da binlerce kişiyi etkisi alan ve özellikle hamile kadınlar için tehdit oluşturan Zika virüsü Danimarka ve Birleşik Krallık’a ulaştı.

Danimarka devlet televizyonu DR, Güney Amerika’yı ziyaret etmiş bir Danimarka vatandaşının virüs taşıdığının doğrulandığını belirtti.

İngiltere Kamu Sağlığı Merkezi ise Birleşik Krallık’ta üç kişinin Zika taşıdığının tespit edildiğini söyledi. Virüsün şimdiden 21 ülkede görüldüğü biliniyor.