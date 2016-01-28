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Dünya
Deutsche Welle

Zika Avrupa'ya da sıçradı

Güney Amerika'da büyük tehlike yaratan Zika virüsü Avrupa'ya da sıçradı. Yedi Avrupa ülkesinde virüsün görüldüğü belirtiliyor.

28 Ocak 2016 11:19


Öncelikle hamileler için tehlike yaratan Zika virüsü en az yedi Avrupa ülkesinde görüldü. Almanya ve İsviçre'de ikişer, Danimarka'da ise bir kişide Zika virüsü teşhis edildi.

İsviçre'deki hastaların ise Zika virüsünü Haiti ve Kolombiya'da kaptıkları açıklandı. Danimarka'daki Zika vakasının ise Güney Afrika'dan dönen bir turistte görüldüğü açıklandı. İngiltere, İsveç, Portekiz ve Hollanda'da virüsün teşhis edildiği şahısların da daha önce Amerika'da bulundukları öğrenildi.

Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, aralık ayında Haiti'den Almanya'ya dönen iki kişiye Zika bulaştığının saptandığı belirtildi. Salgın hastalıklarla mücadele enstitüsü, virüs Almanya'da yayılamayacağı için özel önlemler almaya gerek olmadığını duyurdu.

Güney Amerika'da korku büyük

Zika virüsüne en çok Güney Amerika'da rastlanıyor. Sivrisinek sokmasıyla bulaşan virüs hastaların yüzde 20'sinde grip benzeri semptomlar gösteriyor. Virüsün öldürücü nitelikte olmadığı, ancak anne karnındaki bebeklerde anomaliye yol açtığı belirtiliyor. Zika'nın aşısı olmadığı gibi virüslü hastaların tedavisinde kullanılabilecek ilaç da bulunmuyor.

Kolombiya'da Zika alarmı verildi. Yaklaşık 13 bin kişiye zika teşhisinin konduğu Kolombiya'da doğum yapmak isteyen kadınlara hamileliği ertelemeleri tavsiye edildi.

Virüsün hızla yayıldığı Brezilya'da yaklaşan karnaval ve olimpiyat oyunları nedeniyle salgını önleme kampanyasına hız verildi. Ekim ayından bu yana Brezilya'daki 4 bin bebekte mikrosefali (baş küçülmesi) teşhis edildi. Hastalıklı bebeklerden 49'u yaşatılamadı. Zika ile mücadele için 200 bin askerin seferber edildiği Brezilya'da 400 bin hamileye sivrisinekten korunma ilacı dağıtıldı. Brezilya Devlet Başkanı Dilma Roussef, virüsle ortak mücadele için bütün Latin Amerika ülkelerine işbirliği çağrısında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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