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Dünya

Hamas'ın düzenlediği saldırıda iki İsrail askeri öldü

İsrail ordusu, 1'i subay iki askerin, İsrail'e sızan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğünü açıkladı

20 Temmuz 2014 00:06

İsrail ordusu, Hamas'ın açtığı ateşte iki askerin öldürüldüğünü duyurdu. Ölen askerlerin 45 yaşındaki Binbaşı Amotz Greenberg ve 20 yaşındaki çavuş Adar Bersano olduğu açıklandı.

Greenberg ve Bersano’nun Gazze’den İsrail’e sızan Hamas üyelerinin açtığı ateşte öldüğü ifade edildi. Olayda 4 İsrail askeri de yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, çatışma İsrail’in Gazze sınırındaki Eşkol bölgesinde yaşandı. İsrail ordusu, 9 Hamas üyesinin, bir tünel yoluyla İsrail tarafına geçtiği olayda anti-tank füzeler ve makinalı silahlarla devriye gezen İsrail askerlerine ateç açtığını ve çatışmada Hamas üyelerinden birinin öldürüldüğünü açıkladı.

Geri kalan Hamas üyeleri ise tünelden Gazze’ye geri kaçtı. Daha sonra İsrail uçakları Hamas üyelerinin geldiği tünel bölgesini vurdu.

 

Hamas'ın attığı 70 füzeden 9'unu Demir Kubbe imha etti

 

Gazze'den İsrail'e gün boyunca atılan roket sayısının 70 olduğu, Dimona kentine düşen roket sebebiyle bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail polis sözcüsü Micky Rosenfeld, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dimona kentine düşen roket sebebiyle bir kişinin öldüğünü 4 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in Kanal 2 televizyonu da Gazze tarafından 70 roket atıldığını bunlardan 9'unun "Demir Kubbe" füze savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

 

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