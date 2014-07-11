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Dünya

İsrail’i Filistin füzelerinden Demir Kubbe koruyor

Filistin tarafının İsrail saldırılarına karşılık bölgeye 360 füze fırlatılmasına rağmen İsrail savunma sistemi bu füzelerin yüzde 70’ini yok etti

11 Temmuz 2014 23:02

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları beşinci gününde de devam ediyor. Saldırılara Filistin tarafı Kassam füzeleriyle karşılık veriyor.

100’ü aşkın Filistinlinin öldürülmesine karşılık İsrail tarafında can kaybının olmaması bugün Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından dile getirildi. İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre bunun sebebi, İsrail’i koruyan demir Kubbe isimli savunma sistemi.

2011 yılında İsrail hükümeti tarafından hizmete sokulan savunma sisteminin Filistin’den atılan füzelerin yüzde 90’nını, füzeler hedefe ulaşmadan yok edebilecek kapasitede olduğu açıklamıştı.

İsrail kaynaklarına göre, Filistin tarafından İsrail’e atılan 550 füzenin çoğu havada imha edildi ve bu yüzden İsrail tarafında şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. Bugün (11 Temmuz 2014) Filistin tarafından atılan Kassam füzesi, İsrail’in Ashdod kentinde bir benzin istasyonuna isabet etti ve çevredeki 3 İsraillinin yaralanmasına sebep oldu.

Telegraph’da yer alan habere göre Filistin tarafından İsrail’e atılan füzelerin sayısı 360. Bu füzelerin yüzde 70’i demir Kubbe savunma sistemi tarafından havada imha edildi.

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