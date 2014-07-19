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Dünya

Gazze'de 78'i çocuk 339 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği kara harekatının ikinci gününde ölü sayısı 339'a ulaşırken, yaralı sayısı 2 bin 500 olarak açıklandı

19 Temmuz 2014 20:51

Gazze'deki görevi fiili olarak devam eden Filistin Hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye havadan, karadan ve denizden yürüttüğü saldırılarda 78'i çocuk, 28'i kadın 339 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 500 kişinin de yaralandığını belirtti. 

Saldırıların başlangıcından bu yana 1 İsrail askerinin hayatını kaybettiği, 16'sının da yaralandığı açıklandı.

İsrail ordusunun resmi Twitter hesabı ile basınında yer alan açıklamalarda ilk defa sınırın İsrail tarafında meydan gelen çatışmalarda 2, Gazze'nin kuzeyi ve merkezindeki çatışmalarda 6 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

 

Hamas roketlerle yanıt veriyor

 

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabah saatlerinden itibaren İsrail saldırılarına verilen karşılıklara ilişkin yazılı açıklama yayınladı. 

Açıklamada, Filistin halkına karşı savaş suçu işlediği belirtilen İsrail ordu birliklerine doğu ve kuzey sınırından patlayıcılar ve füzelerle karşılık verildiği, İsrail'in bazı bölgelerine de füzeler atıldığı ifade edildi.

 

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