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Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına son vermesi için dünyanın pek çok yerinde protesto gösterileri düzenlendi

19 Temmuz 2014 22:06

İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya Güney Afrika, Yemen, Tunus, Ürdün, Hindistan, Çin, ABD, Güney Kore ve Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılar protestolar düzenlendi. 

İngiltere'nin başkanı Londra'da binlerce protestocu İsrail'in Gazze saldırılarına son vermesi ve Filistin için "adalet ve özgürlük" çağrısıyla bugün toplandı.

Filistin destekçileri "Gazze'de katliamın durdurulması" ve "İsrail'in savaş suçlarına son verilmesi" mesajları içeren pankartlar taşıdı.

Protestocular İsrail büyükelçiliği yakınlarında polis ablukası tarafından karşılandı.

 

Fransa yasağı dinlemedi

 

Fransa’nın bugün Paris’te yapılması planlanan İsrail protestosunu yasaklaması büyük tepki çekmişti. Yasağa aldırış etmeyen 5 bin protestocu Barbes meydanında toplandı, ancak yürümelerine izin verilmedi. 

Güney Afrika, Yemen, Tunus, İtalya, Ürdün, Hindistan, İspanya, Almanya, Çin, ABD, Güney Kore ve Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede protestolar düzenlendi. 

 

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