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Dünya
Deutsche Welle

İsrail operasyonu genişletiyor

İsrail’in askeri operasyonunda hayatını kaybedenlerin sayısı 300’ü geçti. Ancak İsrail, kara operasyonunu daha da genişletmek istediğini açıkladı.

19 Temmuz 2014 15:39


Gazze Şeridi'nde artan ölü sayısına rağmen İsrail birlikleri geri çekilmiyor. Ordu yönetiminden yapılan açıklamada, Filistinli militanlara yönelik operasyonun yoğun nüfuslu kırsal bölgelerde daha da yoğunlaştırılacağı kaydedildi.

El Bureyç ve El Maasi mülteci kampındaki 50 bin kişiye bölgeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz, “Operasyonu şu anda genişletme aşamasındayız. Şu ana kadar büyük başarı sağladık. İstediğimiz gibi operasyonu genişletme niyetindeyiz“ dedi.

Bir Hamas sözcüsü ise eğer birlikler kıyı şeridinden daha içeri ilerlerse “Gazze Şeridi'ni İsrail askerleri için bir mezarlığa dönüştüreceklerini“ belirtti.

Filistin kurtarma ekiplerinin verilerine göre, 8 Temmuz'da başlayan operasyondan bu yana 316 kişi hayatını kaybetti, 2280 kişi de yaralandı. İsrail'in Perşembe akşamı kara operasyonuna başlamasından bu yana ölenlerin sayısının ise 70 olduğu belirtildi. Ölenlerin üçte ikisinin siviller olduğu kaydedildi.

İsrail tarafında ise bir İsrail askeri hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere üç asker de yaralandı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, telefon görüşmelerinden sonra şimdi de bizzat Ortadoğu'yu ziyaret ederek devreye giriyor. BM Genel Sekreteri Yardımcısı Jeffrey Feltman, Ban'ın ateşkes sağlamak amacıyla bölgeyi ziyaret edeceğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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