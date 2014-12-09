Haluk Bilginer AVM'lerden ve televizyon oyunculuğundan dert yandı

Tiyatronun duayen oyuncuları arasında yer alan Haluk Bilginer, günümüzdeki çocukların AVM’ler gibi beton yığınlarında vakit geçirdiğinden dert yandı. Bilginer, ayrıca televizyon oyunculuğuna da ağır eleştiriler getirdi.

Bugün'de yer alan habere göre, Ha­luk Bil­gi­ner, ço­cuk­la­rın be­ton yı­ğın­la­rı ara­sı­na hap­se­dil­di­ği­ni söy­le­di. Aş­kın Nur Yen­gi ile ev­li­l­ğin­den olan 8 ya­şın­da­ki kı­zı Naz­lı­’y­la haf­ta son­la­rı bir­çok ai­le­nin yap­tı­ğı gi­bi AV­M’­le­re de­ğil kö­ye git­tik­le­ri­ni vur­gu­la­yan oyun­cu şöy­le ko­nuş­tu:

“Naz­lı­’yı köy evi­ne gö­tü­rü­yo­rum. Elin­de so­pay­la tar­la­da do­la­şı­yor, gü­ver­cin­le­ri­mi­zi gez­di­ri­yor. AV­M’­le­re gi­dip ata­ri oy­na­mı­yor. Bir­lik­te çı­nar eki­yo­ruz, top­rak­la oy­nu­yor.”

Mecbur olmasam TV'lere çalışmam

Te­le­viz­yon oyun­cu­lu­ğu­na ağır eleş­ti­ri­ler­de bu­lu­nan Bil­gi­ner, “Be­nim akıl sağ­lı­ğı­mı ko­ru­yan ti­yat­ro­dur. An­cak Tür­ki­ye­’de ti­yat­ro­dan pa­ra ka­za­nan yok. Ben beş ku­ruş ka­zan­ma­dı­ğım gi­bi eşek yü­küy­le pa­ra ya­tı­rı­yo­rum. Açık­ça­sı mec­bur ol­ma­sam te­le­viz­yo­na iş yap­mam. Te­le­viz­yon di­ye bir sa­nat yok ki. Te­le­viz­yon rek­lam ara­sı­na eğ­len­ce üret­ti­ği­miz bir sek­tör.