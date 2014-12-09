Haluk Bilginer AVM'lerden ve televizyon oyunculuğundan dert yandı

Tiyatronun duayen oyuncuları arasında yer alan Haluk Bilginer, günümüzdeki çocukların AVM’ler gibi beton yığınlarında vakit geçirdiğinden dert yandı. Bilginer, ayrıca televizyon oyunculuğuna da ağır eleştiriler getirdi.
Bugün'de yer alan habere göre, Haluk Bilginer, çocukların beton yığınları arasına hapsedildiğini söyledi. Aşkın Nur Yengi ile evlilğinden olan 8 yaşındaki kızı Nazlı’yla hafta sonları birçok ailenin yaptığı gibi AVM’lere değil köye gittiklerini vurgulayan oyuncu şöyle konuştu:
“Nazlı’yı köy evine götürüyorum. Elinde sopayla tarlada dolaşıyor, güvercinlerimizi gezdiriyor. AVM’lere gidip atari oynamıyor. Birlikte çınar ekiyoruz, toprakla oynuyor.”
Mecbur olmasam TV'lere çalışmam
Televizyon oyunculuğuna ağır eleştirilerde bulunan Bilginer, “Benim akıl sağlığımı koruyan tiyatrodur. Ancak Türkiye’de tiyatrodan para kazanan yok. Ben beş kuruş kazanmadığım gibi eşek yüküyle para yatırıyorum. Açıkçası mecbur olmasam televizyona iş yapmam. Televizyon diye bir sanat yok ki. Televizyon reklam arasına eğlence ürettiğimiz bir sektör.