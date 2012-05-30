Haluk Bilginer Londra'da 5 üzerinden 3 yıldız aldı

Londra’nın 1500 kişi kapasiteli açıkhava tiyatrosu Shakespeare’s Globe’da geçen cumartesi Türkçe sahnelenen ve bu açıdan bir ilk olan Oyun Atölyesi’nin “Antonius ile Kleopatra” yorumu, İngiliz The Guardian gazetesinden beş üzerinden üç yıldız aldı.

The Guardian’ın tiyatro eleştirmeni Michael Billington, Antonius’u oynayan Haluk Bilginer’in performansında bir eksik olduğunu savunurken, Kleopatra rolündeki Zerrin Tekindor’u övdü.

Kemal Aydoğan’ın “canlı ve geleneksel bir prodüksiyona” imza attığı belirtilen yazıda, Tekindor’un dar beyaz elbisesi içinde, Hedy Lamarr’ın canlandırdığı Delilah karakterini hatırlattığı ifade edildi. Tekindor’un, Kleopatra’nın duygularındaki tüm iniş çıkışları yansıtması da aynı şekilde övüldü.

Bilginer’in ise Antonius’un çökmekte olan heybetine uygun görünümünü ve Aktium bozgununda öfkesini sergileyişini beğenen yazar, buna karşın onun Kleopatra’ya “fiziksel bağlılığını tam yansıtamadığını” savundu.

Ayrıca Kevork Malikyan’ın oynadığı Enobarbus karakteri “tuhaf şekilde marjinal”, Mert Fırat’ın canlandırdığı Octavius ise “alışılmış soğukkanlı siyasetçi” olarak nitelendi.

Son cümlede, “Sanırım bu, özellikle Türkçe konuşanlar için bir prodüksiyondu. Onlar tiyatrolarının bu iki yıldızının bir araya gelmesinden heyecanlanmış görünüyorlardı” dendi.