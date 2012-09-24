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Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer boşandı

Haluk Bilginer’in, 2004 yılında uğruna Zuhal Olcay’dan ayrıldığı ve büyük aşk yaşayıp evlendiği Aşkın Nur Yengi ile evliliği resmen sona erdi

24 Eylül 2012 13:52

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’in altı yıllık evliliği resmen sona erdi.Anlaşmalı boşanmada kızlarının velayeti ve Acarkent’teki tripleks villa Aşkın Nur Yengi’de kaldı.

Habertürk Magazin'den Bülent İpek'in haberine göre oyuncu Haluk Bilginer’in, 2004 yılında uğruna Zuhal Olcay’dan ayrıldığı ve büyük aşk yaşayıp evlendiği Aşkın Nur Yengi ile evliliği resmen sona erdi. 2006 yılında evlenen ve Nazlı adında altı yaşında bir kızları bulunan çiftin 15 gün önce boşandığı ortaya çıktı. Boşanma işlemlerinin bitmesinin ardından Aşkın Nur Yengi, “Bilginer” soyadıyla aldığı kredi kartları ve kimliklerini değiştirmeye başladı.


Londra gezisi de kurtaramadı


Geçtiğimiz mayıs ayında ayrılık dedikoduları çıkan ve yaptıkları ortak açıklamayla özel yaşamlarını ayırdıklarını duyuran ikili, evleri ayırmış ama evliliğe bir şans daha vermek için boşanma davası açmamışlardı. Birlikte Londra’ya tatile giden, yaz boyunca da sık sık bir araya gelen çift, bir arada kalma çabaları sonuç vermeyince resmen ayrılmaya karar verdi. Anlaşmalı boşanma sonunda kızları Nazlı’nın velayetiyle Acarkent’te ayrılık kararı sonrası oturduğu tripleks villa Aşkın Nur Yengi’de kaldı.    

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