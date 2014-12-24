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Ekonomi

Halkın yüzde 72'si finansal olarak rahat değil

Tüketicilerin Tasarruf Tutumları Araştırması kapsamında rahat geçinenlerin oranının yüzde 28 olduğu Türkiye, 12 ülke içinde geçim koşulları en zor ülke olarak öne çıktı

24 Aralık 2014 20:40

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün önde gelen şirketi AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO’su Meral Eredenk Kurdaş, düzenlediği basın toplantısıyla Tüketicilerin Tasarruf Tutumları Araştırması 2014 sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Kurdaş'a göre, Türkiye'de halkın yüzde 72'si finansal olarak rahat olmadığını ifade ederken, yüzde 34'ü hiç tasarruf yapamıyor ve yüzde 45'i ekonomik durumun kötüye gideceğini düşünüyor.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, 2004 yılından bu yana düzenli olarak global ölçekte yapılan araştırma ile tüketici güveni, ürün sahipliği, tasarruf, borçlanma ve emekliliğe yönelik davranışları gözlemlediklerini belirten Kurdaş, "Ortağımız Aviva ile birlikte yaptığımız araştırmanın en önemli bulgusu, emekliliğimiz için endişelendiğimiz halde bunun için bir şey yapmamamız" dedi.

 

En zor koşullar Türkiye'de

 

Tasarruf araştırması kapsamında, ABD, Çin, Endonezya, Fransa,  İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Polonya, Singapur ve Türkiye’de 13 bin tüketici ile görüşüldü. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 28’i halihazırdaki finansal durumlarını "rahat" ya da "geçinip gidiyoruz" cümlesiyle ifade etti. Buna karşılık, yüzde 49’u "kıt kanaat geçiniyoruz" ve yüzde 23’ü de "sıkıntı çekiyoruz" olmak üzere, katılımcıların toplam yüzde 72'sinin finansal olarak geçinemediği anlaşıldı.

Türkiye'deki bu duruma karşılık, Avrupa’da ise geçim sıkıntısı azalmış görünüyor. Finansal açıdan rahat olduklarını söyleyenler en çok yüzde 68 ile Kanada’dan çıkıyor. Rahat geçinenlerin oranının yüzde 28 olduğu Türkiye, 12 ülke arasında geçim koşulları en zor ülke olarak öne çıkıyor.

 

'Ekonomik durum kötüye gidecek'

 

Araştırma sonuçlarına göre, Türk tüketicilerin yüzde 23’ü önümüzdeki on iki ayda ülkenin genel ekonomik durumunun iyiye gideceğini, yüzde 45’i kötüye gideceğini düşünüyor.

Önümüzdeki on iki ayda ekonominin nasıl seyredeceği konusunda en kötümser olanlar yüzde 51 ile Fransızlar. Fransızları yüzde 45 ile Türkler takip ediyor.

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından birisini de geleceğe ilişkin öngörüler oluşturdu. Buna göre, Türklerin yüzde 45’i önümüzdeki on iki ayda ülkenin durumunun kötüye gideceğini düşünürken, hane halkının finansal durumunun kötüye gideceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 21'i buluyor. Bu da, Türklerin hane halkının gelecekteki finansal durumuna ilişkin düşüncelerinin genel ekonomi hakkındaki düşüncelerden daha olumlu olduğunu gösteriyor. "Ülke kötüye gider ama ben toparlarım" diyorlar.

 

Yüzde 34 hiç tasarruf etmiyor

 

Araştırmaya katılanların yüzde 21’i emeklilik, yüzde 28’i yatırım, yüzde 29’u ise tasarruf ürünlerine sahip olduğunu söyledi.

Tüm ülkelerin ürün sahipliğine göre Türkiye’de ürün sahipliği oranı çok düşük. Tasarruf ürünlerine en az sahip olan ülke yüzde 29 ile Türkiye. Dolayısıyla emeklilik sektörünün en fazla büyüme potansiyeli de Türkiye’de görülüyor. Türkiye’de hiç tasarruf yapmayanların oranı ise yüzde 34 gibi yüksek oranda. Türkiye bu oranla 12 ülke arasında en kötü yerini koruyor.

 

En çok emekli çalışan Türkiye'de

 

Türk halkının yarıdan fazlası emekliliğinde çalışmak zorunda kalacağını düşünüyor. Türk halkının yüzde 62’si emekli olduğunda yeterli bir yaşam standardı sağlamaya yetecek kadar parasının olamayacağından endişe duyuyor. Bu oran Şubat 2013’te yüzde 49’du. Türk halkının yüzde 53’ü emekli olduğunda geçinebilmek için çalışmak zorunda kalacağını düşünüyor. Şubat 2013’te bu rakam yüzde 47 düzeyindeydi.

Emekli olduğunda yeterli bir yaşam standardı sağlamaya yetecek kadar parası olmayacağından endişeli ülkeler sıralamasında Türkiye yüzde 62 ile, yüzde 65 oranlı Polonya’nın ardından ikinci sırada geliyor.

Emeklilerin yüzde 76'sı, emekli olduktan sonra "finansal açıdan hayatı çok daha zor" buluyor. Emeklilerin ek gelir elde etmek için başvurdukları yollardan en yaygın olanı çalışmak. Yıllık gelirine ek olması için emeklilerin yüzde 39’u tam zamanlı, yüzde 33’ü ise yarı zamanlı bir işte çalıştığını belirtiyor. Yani, Türkiye’de emeklilerin yüzde 70’inden fazlası çalışmak durumunda kalıyor. 12 ülke arasında, emekli olduktan sonra tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışan oranı en yüksek ülke Türkiye.

 

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