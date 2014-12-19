Bireysel emeklilik zorunlu oluyor, yeni vergiler geliyor

Bireysel emeklilikte otomatik katılım sistemi kurularak işe başlayan bir çalışan adına otomatik olarak emeklilik hesabı açılması ve ilk aydan başlayarak maaşından otomatik olarak katkı payı kesintisi yapılması sağlanacak. Başlatılan pilot çalışmanın sonuçları gelecek yıl ele alınacak. 2008 krizinde yatırımcıları çekmek için kaldırılan borsa vergisi de yeniden getiriliyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı pakete göre hisse senetlerine elde tutma sürelerine göre farklı vergiler uygulanacak.
Ekonomide dönüşüm programının ikincisini açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranlarını uluslararası düzeylere yaklaştıracağız" dedi. Bu çerçevede bireysel emeklilikte kesintiler azaltılacak. Böylece sistemin teşvik edilmesi sağlanacak ve vatandaşın tasarruf miktarının artmasının önü açılacak.
Hükümet, 2008 krizinde yatırımcıları çekmek için kaldırdığı borsa vergisini yeniden getiriyor. Davutoğlu’nun açıkladığı ikinci pakete göre hisse senetlerine elde tutma sürelerine göre farklı vergiler uygulanacak.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekonomide dönüşüm sağlayacağını ifade ettiği ikinci dönüşüm paketini açıkladı. Davutoğlu’nun yeni paketinden borsaya vergi sürprizi çıktı. Türkiye’yi küresel krizinden korumak amacıyla 2008 yılında kaldırılan borsa vergisinin küresel çalkantıların yeniden arttığı, gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışının başladığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.
Hükümetin ikinci grup eylem planında toplam 8 program yer aldı. Bu programların 7’sinin ayrıntısı açıklanırken merakla beklenen kayıtdışının azaltılması programı sadece “başlık” olarak kaldı. Bu programın daha sonra ayrıca açıklanacağı belirtildi.
2 yıl vade kritik eşik
İkinci grup programlar; üretimde verimlilik, yurtiçi tasarruflar, İstanbul Finans Merkezi, kamu harcamaları, kamu gelirleri, iş ve yatırım geliştirme ve istatistiki bilgi başlıklarından oluşuyor.
Halen borsa kazançları dışındaki tüm tasarruf ve yatırım araçlarından yüzde 10 civarında stopaj (vergi) kesiliyor. Açıklanan yeni programa göre Maliye Bakanlığı, tıpkı banka mevduatlarındaki vade farkında olduğu gibi hisse senetleri kazançlarını da elde tutma sürelerine göre farklı oranlarda vergiye tabi tutacak. Böylece 2 yılın altında hisse senedi alım satımlarının tümü süreye bağlı olarak kademeli artan vergilendirecek.
Tebliğ yeterli olacak
Yeni sistemle birlikte borsada sürekli alım satım yapanlar kazançları üzerinden en yüksek vergiyi ödeyecek. Borsa vergisi, tasarrufların uzun vadeye kaydırılması politikası alt başlığında açıklandı.
Vergi oranlarında yapılacak değişiklik için Maliye'nin tebliğ çıkarması yeterli olacak. Ayrıca yapılacak bir yenilikle bankalar arasında para gibi altın transfer edilmesi de sağlanacak.
Kıyılara dev yatırım
Programda değerli ve kıt kaynak olarak tarif edilen kıyı alanlarının koruma-kullanma dengesini göze- terek bütüncül bir çerçevede ele alınarak ülke kıyılarının rasyonel ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak üzere Bütünleşik Kıyı Alanı Yönetim Planları’nın tamamlanması öncelikler arasına alındığı ifade edildi.
Kıyılarda stratejik ve büyük ölçekli yatırımlara uygun yerlerin tespit edileceği belirtilen programa göre, kıyılar nükleer santral, rafineri ve benzeri dev yatırımlara açılacak.
Programda, şirketlerin halka açılmalarını teşvik etmek amacıyla vergi indirimleri de getirilecek. Buna göre örneğin yüzde 25 ve daha üzerinde hissesini halka açan şirketlere örneğin 5 yıl yüzde 20’nin daha altında Kurumlar Vergisi ödeme hakkı tanınacak.