Bireysel emeklilik zorunlu oluyor, yeni vergiler geliyor

Bireysel emeklilikte otomatik katılım sistemi kurularak işe başlayan bir çalışan adına otomatik olarak emeklilik hesabı açılması ve ilk aydan başlayarak maaşından otomatik olarak katkı payı kesintisi yapılması sağlanacak. Başlatılan pilot çalışmanın sonuçları gelecek yıl ele alınacak. 2008 krizinde yatırımcıları çekmek için kaldırılan borsa vergisi de yeniden getiriliyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı pakete göre hisse senetlerine elde tutma sürelerine göre farklı vergiler uygulanacak.

Ekonomide dönüşüm programının ikincisini açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranlarını uluslararası düzeylere yaklaştıracağız" dedi. Bu çerçevede bireysel emeklilikte kesintiler azaltılacak. Böylece sistemin teşvik edilmesi sağlanacak ve vatandaşın tasarruf miktarının artmasının önü açılacak.

Hükümet, 2008 krizinde yatırımcıları çekmek için kaldırdığı borsa vergisini yeniden getiriyor. Davutoğlu’nun açıkladığı ikinci pakete göre hisse senetlerine elde tutma sürelerine göre farklı vergiler uygulanacak.

Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu, eko­no­mi­de dö­nü­şüm sağ­la­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti­ği ikin­ci dö­nü­şüm pa­ke­ti­ni açık­la­dı. Da­vu­toğ­lu­’nun ye­ni pa­ke­tin­den bor­sa­ya ver­gi sür­pri­zi çık­tı. Tür­ki­ye­’yi kü­re­sel kri­zin­den ko­ru­mak ama­cıy­la 2008 yı­lın­da kal­dı­rı­lan bor­sa ver­gi­si­nin kü­re­sel çal­kan­tı­la­rın ye­ni­den art­tı­ğı, ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­den ser­ma­ye çı­kı­şı­nın baş­la­dı­ğı bir dö­ne­me denk gel­me­si dik­kat çek­ti.

Hü­kü­me­t­in ikin­ci grup ey­lem pla­nın­da top­lam 8 prog­ram yer al­dı. Bu prog­ram­la­rın 7’si­nin ay­rın­tı­sı açık­la­nır­ken me­rak­la bek­le­nen ka­yıt­dı­şı­nın azal­tıl­ma­sı prog­ra­mı sa­de­ce “baş­lı­k” ola­rak kal­dı. Bu prog­ra­mın da­ha son­ra ay­rı­ca açık­la­na­ca­ğı be­lir­til­di.

2 yıl vade kritik eşik

İkin­ci grup prog­ram­lar; üre­tim­de ve­rim­li­lik, yur­ti­çi ta­sar­ruf­lar, İs­tan­bul Fi­nans Mer­ke­zi, ka­mu har­ca­ma­la­rı, ka­mu ge­lir­le­ri, iş ve ya­tı­rım ge­liş­tir­me ve is­ta­tis­ti­ki bil­gi baş­lık­la­rın­dan olu­şu­yor.

Ha­len bor­sa ka­zanç­la­rı dı­şın­da­ki tüm ta­sar­ruf ve ya­tı­rım araç­la­rın­dan yüz­de 10 ci­va­rın­da sto­paj (ver­gi) ke­si­li­yor. Açık­la­nan ye­ni prog­ra­ma gö­re Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, tıp­kı ban­ka mev­du­at­la­rın­da­ki va­de far­kın­da ol­du­ğu gi­bi his­se se­net­le­ri ka­zanç­la­rı­nı da el­de tut­ma sü­re­le­ri­ne gö­re fark­lı oran­lar­da ver­gi­ye ta­bi tu­ta­cak. Böy­le­ce 2 yı­lın al­tın­da his­se se­ne­di alım sa­tım­la­rı­nın tü­mü sü­re­ye bağ­lı ola­rak ka­de­me­li ar­tan ver­gi­len­di­re­cek.

Tebliğ yeterli olacak

Ye­ni sis­tem­le bir­lik­te bor­sa­da sü­rek­li alım sa­tım ya­pan­lar ka­zanç­la­rı üze­rin­den en yük­sek ver­gi­yi öde­ye­cek. Bor­sa ver­gi­si, ta­sar­ruf­la­rın uzun va­de­ye kay­dı­rıl­ma­sı po­li­ti­ka­sı alt baş­lı­ğın­da açık­lan­dı.

Ver­gi oran­la­rın­da ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik için Ma­li­ye'nin teb­liğ çı­kar­ma­sı ye­ter­li ola­cak. Ay­rı­ca ya­pı­la­cak bir ye­ni­lik­le ban­ka­lar ara­sın­da pa­ra gi­bi al­tın trans­fer edil­me­si de sağ­la­na­cak.

Kıyılara dev yatırım

Prog­ram­da de­ğer­li ve kıt kay­nak ola­rak ta­rif edi­len kı­yı alan­la­rı­nın ko­ru­ma-kul­lan­ma den­ge­si­ni gö­ze- ­te­rek bü­tün­cül bir çer­çe­ve­de ele alı­na­rak ül­ke kı­yı­la­rı­nın ras­yo­nel ve sür­dü­rü­le­bi­lir yö­ne­ti­mi­ni sağ­la­mak üze­re Bü­tün­le­şik Kı­yı Ala­nı Yö­ne­tim Plan­la­rı­’nın ta­mam­lan­ma­sı ön­ce­lik­ler ara­sı­na alın­dı­ğı ifa­de edil­di.

Kı­yı­lar­da stra­te­jik ve bü­yük öl­çek­li ya­tı­rım­la­ra uy­gun yer­le­rin tes­pit edi­le­ce­ği be­lir­ti­len prog­ra­ma gö­re, kı­yı­lar nük­le­er san­tral, ra­fi­ne­ri ve ben­ze­ri dev ya­tı­rım­la­ra açı­la­cak.

Prog­ram­da, şir­ket­le­rin hal­ka açıl­ma­la­rı­nı teş­vik et­mek ama­cıy­la ver­gi in­di­rim­le­ri de ge­ti­ri­le­cek. Bu­na gö­re ör­ne­ğin yüz­de 25 ve da­ha üze­rin­de his­se­si­ni hal­ka açan şir­ket­le­re ör­ne­ğin 5 yıl yüz­de 20’nin da­ha al­tın­da Ku­rum­lar Ver­gi­si öde­me hak­kı ta­nı­na­cak.