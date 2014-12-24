Anayasa Mahkemesi emekli ikramiyeleri için kritik kararı yarın verecek

Anayasa Mahkemesi, milyonlarca memuru ilgilendiren memur emekli ikramiyesinin hesaplanmasındaki 30 yıl sınırının iptali istemini yarın esastan görüşecek.

Memurun emeklilik ikramiyesini 30 yıl ile sınırlayan yasanın iptali için Memur-Sen, Ankara 10.İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu. Başvuruyu yerinde bulan mahkeme, davayı Anayasa Mahkemesine götürmüştü.

Hürriyet'ten Alsel Alp'in haberine göre Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "Anayasa Mahkemesi, emekli ikramiyesinin hesaplanmasındaki 30 yıllık hizmet süresi sınırının iptaline yönelik istemi, 25 Aralık Perşembe günü esastan görüşecek" dedi.



‘Prim kesiliyor ama ikramiye ödenmiyor’



Tonbul, ‘’Kamu görevlilerinin emekli ikramiyesi en fazla otuz yıllık süre için ödenmektedir. Ancak, otuz yılı aşan sürede de sosyal güvenlik primi kesintisi devam etmektedir. Bu çarpıklığın giderilmesi ve 30 yıldan fazla çalışan kamu görevlilerinin emeklerinin karşılığının verilebilmesi için emekli ikramiyesinde otuz yıllık sürenin kaldırılması yönündeki talebimizin Anayasa Mahkemesi tarafından esastan görüşülmesine karar verildi. Toplu Sözleşme ve Kamu Personel Danışma Kurulu'nda gündeme getirdiğimiz ve üzerinde mutabakata vardığımız konu, Torba Yasa da siyasilere takıldı. Bu talebimize, yüksek yargının olumlu yönde karar vereceğine inanıyoruz. 25 Aralık Perşembe günü görüşülecek talebimizin yakından takipçisi olacağız" dedi.