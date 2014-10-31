Tüketici, ekonomiye olan güvenini kaybediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan ve ailelerin yakın gelecekte maddi durumları, ekonominin genel gidişatı, kendi harcama ve tasarruf eğilimleri, işsizlik tahminleri ile ilgili beklentilerini ortaya koyan tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre haneler hükümetin izlediği ekonomi politikalara ilişkin iyimserliğini kaybediyor.

TÜİK’in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,9 azalarak 70,3 oldu. Buna sonuç, tüketicide gelecek ile ilgili önemli bir güven bunalımı yaşanmaya başladığını ortaya koydu.

TÜİK anketi

TÜİK anketine göre, eylülde 102,1 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 10,5 düşerek, ekimde 91,3’e geriledi. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi endeksi 6,3 azalarak, ekimde 73,7 değerine geriledi. Bu azalış, işsiz sayısında artış bekleyenlerin oranındaki artıştan kaynaklandı.

Aynı döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,4 arttı. Eylülde 23,9 olan endeks, ekimde 26,1 değerine çıktı. Bu yükselme, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.

Maddi durum

Hanenin gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı. Eylülde 91,2 olan endeks değeri ekimde 90,2’ye geriledi. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının azalmasından kaynaklandı.

Aylık tüketici eğilim anketiyle, tüketicilerin kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin mevcut dönem değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri ölçülmekte ve yakın gelecekte yapılması planlanan harcamalarına ve tasarruflarına ilişkin eğilimleri saptanıyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.