Halit Ergenç: Ağladığım için o sahneyi yeniden çektik

‘Muhteşem yüzyıl’ dizisinde oğlunun ölüm fermanını veren Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç , Şehzade Mustafa’nın ölüm sahnesini çekerken dayanamayıp ağladığı için sahneyi tekrar çekmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Posta 'da yer alan habere göre, Muhteşem Yüzyıl 'da Şehzade Mustafa'nın boğulması sahnesinde kendisini tutamadığını belirten Halit Ergenç “Şehzade Mustafa’nın (Mehmet Günsür) cellatlar ile boğuştuğu ve ‘Baba’ diye seslendiği o an kendimi tutamayıp hüngür hüngür ağladım. Sahneyi tekrarlamak zorunda kaldık. Bir de Mehmet Günsür’ü kucağıma aldığım anda gözyaşlarıma hakim olamadım” dedi.