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Şehzade Mustafa'nın ölüm anı

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Şehzade Mustafa'nın ölüm anının fotoğrafları yayınlandı

12 Şubat 2014 16:21


‘Muhteşem Yüzyıl’de Şehzade Mustafa’nın 461 yıldır unutulmayan katli ekrana geliyor.

Şehzade Mustafa’nın İran Şahı ile işbirliği yapıp kendini öldürmek istediğini düşünen Sultan Süleyman idam fermanını isyan çıkmasın diye herkesten gizliyor.

Beklenmedik biçimde Hünkar’la görüşmeye çağrılan Mustafa, tüm uyarılara rağmen babasının çadırına yalınkılıç gidiyor.

Çadırına atılan oklu bir mektupla idam fermanından haberdar edilen Şehzade, babasına güvenmeyi seçiyor.

Mustafa, cellatların elinden kurtulsa da Zal Mustafa’nın müdahalesiyle boğduruluyor. Yeniçerileri örgütleyen Mustafa’nın yandaşlarına da Rüstem Paşa engel oluyor.

 
 

Sultan Süleyman oğlunun sağır ve dilsiz cellatlarla mücadelesini tül perdelerin ardından izliyor.

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