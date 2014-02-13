Şehzade Mustafa'nın idam sahnesinde hata mı yapıldı?

Muhteşem Yüzyıl 123. bölümde Şehzade Mustafa, Sultan Süleyman'ın emriyle boğularak şehit edildi. Ancak Sultan Süleyman'ın emriyle idam edilen Şehzade Mustafa direnirken bir hata yapıldı. Tarihten alıntılar yaparak kurgulanan o sahnede yönetmenin bir hatası gözlerden kaçmadı. Osmanlı'da cellatlar sağır ve dilsizdi. Muhteşem Süleyman'ın Şehzade Mustafa'yı öldürmek için getirdiği cellatlar emri aldıktan sonra Şehzade Mustafa'ya saldırdılar. Şehzade Mustafa tarihte olduğu gibi çok güçlüydü. 6 Cellatı birden yere sererek kaçmaya çalıştı fakat o sırada Halit Ergenç yani Sultan Süleyman cellatlara "çabuk olun" şeklinde serzenişte bulundu. Bu sahne yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Osmanlı'da cellatlar bilindiği üzere sağır değil miydi?

İşte sağır olmayan cellatlar ve Sultan Süleyman'ın serzenişte bulunduğu o sahne: