İlber Ortaylı: Şehzade Mustafa tarihe uygun boğuldu

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa’nın ölüm sahnesinin çekimlerinin tarihe uygun olup olmadığını Tarih profesörü İlber Ortaylı yorumladı. Ortaylı, "Şehzadenin boğulma sahnesi, dönemin kroniklerine yani vakayinamelere uygun. O tarihte bunu görüp de filme alan yok. Sahne başarılıydı" dedi.

Muhteşem Yüzyıl’ın dördüncü sezonu başladığından bu yana merakla beklenen Şehzade Mustafa’nın boğulma sahnesi, önceki günkü bölümde ekrana geldi. Dizinin 123. bölümünde Mehmet Günsür tarafından canlandırılan şehzade, sağır ve dilsiz cellâtlar tarafından ipek urganla boğularak öldürüldü. Çekimleri haftalar öncesinden yapılan bölüm için cellâtlar dövüş sanatları ekibinden seçilirken, çekimler sırasında 150 kişilik teknik ekip de görev aldı. İzleyiciler, büyük bir titizlikle çekilen bu sahnelerden oldukça etkilenmiş olmalılar ki dün ajanslara, Şehzade Mustafa’nın Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde bulunan türbesine ziyaretçi akını olduğu haberleri düştü.

Milliyet'ten Gülden Öktem, Şehzade Mustafa’nın etkileyici boğulma sahnesinin tarihsel gerçeklerle ne derece örtüştüğünü, tarih profesörü İlber Ortaylı’ya sordu.

Uzun zamandır beklenen infaz sahnesi gösterildi. Tarihe yakın mıydı bu sahne sizce?

Şehzadenin boğulma sahnesi, dönemin kroniklerine yani vakayinamelere uygun. O tarihte bunu görüp de filme alan yok. Dün herkes çok etkilendi; başarılıydı dünkü bölüm. Zaten bu dizide kıyafet, oyunculuk filan müthiş gidiyor. Biz hep onlarla tarihi gerçek için çatışırdık, şimdi bu boğulma sahnesi iyi verildi. Çok etkileyici bir sahneydi.

Bursa’daki Şehzade Türbesi’ni 500 kişi ziyaret etmiş. Öyle bir haber geldi...

Etkilendi insanlar ve benimsedi demek ki. Ama Şehzade Mustafa, benim çocukluğumdan beri tarihi kahramandır. “Eğer Mustafa hayatta kalsaydı, batmayacaktık” motifi etrafında gider tarih. Onun için de, şimdi hemen gidip bir ziyarette bulunuluyor. Çok enteresan o.

Bu durum insanların tarihi dizilerden mi öğrendiğini gösteriyor acaba?

Tabii o mahsur biraz var. Kimse tarih okumuyor. Okuyup seyretmek başka bir şey, sadece diziyi seyretmek başka bir şey. O iyi değil, tercih edilmeyen bir şey. Ama sinema ne kadar önemli bir endüstri; bunun da üzerinde durulması lazım.

Sosyal medyada insanlar, “Tarihi değiştirin, Şehzade Mustafa ölmesin,” diye yazmışlar...

Şimdi aktör yakışıklıymış, bir de iyi oynuyor. Bayılıyorlar tabii. “Değiştirelim de daha oynasın” istiyorlar. Tarih değiştirmek serbest ama bu kadarı fazla abartı olur.

Şehzade daha mı gençti, yoksa yaşı doğru mu verilmiş dizide?

Hayır, 38 yaşındaydı Şehzade Mehmet. Artık aktörün de yaşıyla oynamasınlar diziciler. 38 yaşında boğuldu. Bilmiyoruz o zamanki şeyini, o kadar portreler yoktu.

150 bin veda tweet’i

‘Muhteşem Yüzyıl’ sosyal medyada da tek konuşulan konu oldu. Boğulma sahnesinden sonra twitter’da ‘Şehzade Mustafa’, ‘Süleyman’, ‘Sultan Süleyman’, ‘Zal Mahmut’, ‘Kanuni’, ‘Hürrem’, ‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Mehmet Günsur’ ve ‘Şehzade Mustafa’ya Veda’ olarak 9 farklı etiketle trend topic olmayı başardı. ‘Şehzade Mustafa’ya Veda’ etiketiyle 50 bin üzerinde tweet atılırken, toplamda dizi hakkında 150 bine yakın yazı yazıldı.

‘Bana da kıymazsınız değil mi?'

Şehzade Mustafa’nın boğulma sahnesiyle ilgili ünlüler de twitter’da yorum yaptı. ‘Şehzade Mustafa’nın annesi ‘Mahidevran Sultan’ı canlandıran Nur Fettahoğlu, İnstagram sayfasına “Bana kıyamazsın öyle değil mi?” diye not düştü.

Boğulma sahnesiyle ilgili tweetler şöyle:

- Mehmet Günsür: Herkese çok teşekkürler. Ne kadar şanslıyım. Mükemmel bir maceraydı. Unutmayın bütün bu güzelliğin arkasında yorulmak nedir bilmeyen, güler yüzlü , başarılı harika bir ekip var. Güzel insanlar.

- Sarp Akkaya: Seninle çalışmak çok büyük keyifti Mehmet Günsür... Yeni işlerde görüşmek ümidiyle.

- Berrak Tüzünataç: Böyle bir oyuncu kadrosuyla böyle bir işte olduğum için şükürler olsun. Bütün oyuncu arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler, iyi ki tanıdım sizi...

‘Hiç mi acımadınız?’

Ölüm sahnesinin ardından sosyal medyadan Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye’de yaşayan üyelerine hakaret mesajları yağdı. Sultan Abdülhamid’in torunu Orhan Osmanoğlu yaşadıklarını anlattı. Al Jazeera’nin haberine göre Orhan Osmanoğlu, dizinin son bölümü yayınlanır yayınlanmaz “Hiç mi acımadınız? Saltanat sürseniz kim bilir kaç oğlunuzu öldürürdünüz” gibi mesajların geldiğini söyledi.

'Mustafa ideal bir şehzade'

Dizi başlamadan önce Mehmet Günsür’ün Star Ana Haber Bülteni’nde röportajına yer verildi. Mehmet Günsür “Şehzade Mustafa’nın aklında her zaman öldürüleceği ihtimali var. O kadarda kör değil. Ama inanmak istemiyorum. Sonuçta göğsüne bir mektup koyuyor. Eğer başına bir şey gelirse babası bulsun okusun diye. Şehzade Mustafa dürüstlüğü ile e, babasına olan sevgisiyle, kardeşlerine olan sevgisiyle ideal bir şehzade” açıklamasını yaptı.

Aziz Yıldırım’a fark attı

Şehzade Mustafa’nın öldürülme sahnesi tarihe geçti. Galatasaray-Antalyaspor karşılaşması ve Yargıtay’ın hapis cezası onamasından sonra ilk kez konuşan Aziz Yıldırım’ın konuk olduğu ‘Tarafsız Bölge’ programına rağmen ‘Muhteşem Yüzyıl’ rakiplerine fark attı. Dizi Totel’de yüzde 11,56 reyting alırken her 100 kişiden 27’si tarafından izlendi. AB Grubu’nda yüzde 13.76 reyting alarak her 100 kişiden 35’i tarafından izlendi.

Yılın rekoruna imza atan boğulma sahnesi yüzde 20’den fazla reyting oranını geçerek yaklaşık 15 milyon kişi tarafından izlenmiş oldu.

Türbeye ziyaretçi akını

Öte yandan Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre ise, Bursa Osmangazi’de 500 yıllık Muradiye Külliyesi’ndeki Şehzade Mustafa’nın türbesi, dizide şehzadenen ölümü üzerine dün ziyaretçi akınına uğradı. Restorasyon çalışmaları yapılan ve bu nedenle kapalı olan türbeyi, öğle saatine kadar 400 kişi ziyeret etti.