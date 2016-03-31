'Barış için Akademisyenler'den Meral Camcı da tutuklandı

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışında olduğu için Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya, Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan ile Doç. Dr. Kıvanç Ersoy ile birlikte tutuklanmayan Yrd. Doç. Dr Meral Camcı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne ifade verdikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 2 saatlik sorgunun ardından 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanma talebiyle sevk edildi. Camcı, 3. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun ardından tutuklandı.

Dün saat 14.30 sularında Atatürk Havalimanı’na gelen olan Meral Camcı dönüşünden hemen önce Barış için Akademisyenler grubuna bir mektup yazdı. Camcı, mektubunda “Bir duvarın ne tarafında olduğumuzun ehemmiyeti yok zihnimiz özgürleşmedikçe. O duvarları kaldıracağız ve özgürleşeceğiz. İçeriden ve dışarıdan. Ben şimdi orada olmalıyım” ifadelerini kullandı.

Camcı “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza attığı için İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünde görev yaptığı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ndeki işinden atılmıştı.