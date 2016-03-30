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Tutuklu akademisyen Kaya: Bildirimizden terör propagandası çıkarmak şapkadan tavşan çıkarmaktan zor!

Barış için Akademisyenler'den Muzaffer Kaya, 'terör propagadandası yapmak'tan tutuklanmıştı

30 Mart 2016 01:03

Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyen arasında yer alan alınan ve  Nişantaşı Üniversitesi'nden kovulan Muzaffer Kaya tutuklu bulunduğu cezaevinden bianet'in sorularını yanıtladı. Kaya, "Bizim bildiri metnimizden terör örgütü propagandası çıkarmak şapkadan tavşan çıkarmaktan daha zor olmalı" dedi.

Kaya'nın açıklamaları şöyle:

“Şu anda üç kişilik bir odada tek kişi kalıyorum. Sabah sekizde sayım var. Daha öncesinde kalkıyorum zaten. Kahvaltılıkları akşamdan verdiklerinden sabah uyanınca istediğimiz vakitte kahvaltı yapmak mümkün. Dün kitaplarımız geldi. Günün çoğunu kitap okuyarak geçiriyorum. Bugün Ahmet Ümit’in son romanını bitirdim.

“12 civarı öğle yemeği ve 16.30 gibi akşam yemeği geliyor. Arada avukat görüşmeleri falan. Kantinden ihtiyaçlarımızı karşılamamız mümkün. Haftada bir gün alışveriş yapabiliyoruz.”

 

“Bu kadarını beklemiyordum”


Kaya, bildiriye imza atması nedeniyle tutuklama kararı gelmesini nasıl yorumladığını soruyoruz, “beklemediğini” söylüyor:

“Tutuklanacağımı tahmin etmiyordum. Gerçi yargının siyasi bir araç haline getirildiğini bilmiyor değildik ama bu kadarını da beklemiyordum doğrusu. Bizim bildiri metnimizden terör örgütü propagandası çıkarmak şapkadan tavşan çıkarmaktan daha zor olmalı.”

Akademisyenlerin tutuklu olduğu hapishanelerin önünde özgürlük nöbetleri yapılıyor, meslektaşları ve öğrencileri kampanyalarla özgür bırakılmaları çağrılarını yineliyor. Kaya, bu desteğin içeriye nasıl yansıdığını şöyle anlatıyor:

“Birkaçı hariç üniversite yönetimleri zaten iktidar tarafından belirlenmiş durumda. Onlardan bir beklentim yok. Ancak imzacı olsun olmasın çok sayıda akademisyen olağanüstü bir dayanışma gösteriyor. Kendimizi hiç yalnız hissetmiyoruz. Aksine büyük bir dayanışma hareketinin ortaya çıktığını görmek bizi son derece mutlu ediyor. Bence Türkiye akademi tarihi açısından olağanüstü bir deneyim yaşıyoruz.”

 

Muzaffer Kaya kimdir?

 

Boğaziçi Üniversitesi mezunu Muzaffer Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde "İstanbul Metropolünün Çeperinde Bir Uydu Sanayi Kasabasının Doğuşu ve Gelişimi: Çerkezköy" başlıklı doktora tezini Mayıs 2013'te tamamladı.

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünde öğretim üyesiydi.

Nişantaşı Üniversitesi, 9 Şubat'ta "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisini imzalayan altı akademisyenin sözleşmelerini feshetti. Muzaffer Kaya da onlardan biriydi. 

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