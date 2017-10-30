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Dünya

Hakkında soruşturma başlatılan Katalan lider Puigdemont Brüksel'de

Puigdemont suçlu bulunursa 30 yıla kadar hapis cezası alabilir

30 Ekim 2017 19:28

Madrid'in 'ayaklanma, isyana teşvik ve görevi kötüye kullanmaktan' soruşturma açtığı ve bağımsızlık ilanından sonra görevden aldığı Katalan lider Carles Puigdemont'un Belçika'nın başkenti Brüksel'e gittiği açıklandı.

İspanyol yetkililer de Puigdemont ile diğer görevden alınan Katalan yetkililerin Brüksel'e gittiğini doğruladı. 

Cuma günü Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığını ilan eden Puigdemont, Madrid tarafından Katalonya Özerk Başkanlığı görevinden alınmıştı.

İspanya Başsavcısı Jose Manuel Maza, Puigdemont ve kabinesinin diğer üyeleri hakkında 'ayaklanma, isyana teşvik ve görevi kötüye kullanmak' suçlamalarında bulunmuştu.

Puigdemont ve diğer yetkililerin suçlu bulunmaları hâlinde 30 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtildi.

Belçika Göç Bakanı Theo Francken, Puigdemont'un Belçika'ya sığınma talebinde bulunabileceğini söylemişti.

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