Katalonya Başkanı Puigdemont'dan İspanya'ya uyarı: Özerkliğin kaldırılması krizi derinleştirir

Katalonya ile İspanya hükümeti arasında 1 Ekim bağımsızlık referandumu ile başlayan siyasi krizde karşılıklı açıklamalar sürüyor. Katalonya Özerk Yönetimi parlamentosunun bugün (26 Ekim 2017) bütün üyelerin hazır olacağı bir toplantı yapacağı açıklanmıştı. Bu toplantı sonucu "ertelenen bağımsızlık ilanı"nın çıkabileceği düşünülüyor.

Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont da oturumda bir konuşma yapacak. Ancak Puigdemont, konuşma öncesinde İspanya Senatosu'na bir mektup gönderdi. Puigdemont mektupta, "Özerkliğin kalıdırılması krizi derinleştirir" uyarısında bulundu.

Katalan lider henüz bağımsızlık ilan etmediklerini ancak İspanya Anayasası'nın 155'inci maddesinin uygulanması halinde parlamentolarında bağımsızlığın oylanacağını ifade etti. Söz konusu madde İspanya hükümetine, Katalonya'nın özerkliğini kaldırmak ve bölgedeki kurumları kontrol altına alma hakkı veriyor.

Katalonya'da yeniden bölgesel seçimlere gidebilir ya da bölge tek taraflı bağımsızlık ilan edebilir.

Merkezi hükümetin, Anayasa'nın 155. maddesi gereğince Katalonya özerk yönetim hükümetinin feshedilmesi ve en fazla 6 ay içinde erken seçime gidilmesi hakkındaki kararın Senatoda görüşülmeye başlanacağı yarın, bu maddenin uygulanmasına karşı çıkan görüşlerini açıklaması için Senatoya çağırılan Puigdemont, gelmeyeceğini bildirdi

Kritik gün Cuma

İspanya Senatosu'nun anayasanın 155. maddesinin uygulanması ve bölgede erken seçim yapılmasına ilişkin kararı 27 Ekim Cuma günü oylaması bekleniyor.

Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu İspanya tarafından "yasa dışı" ilan edilmişti. Katılım oranı yüzde 43 olan referandumda halkın yüzde 90'ı bağımsızlığa "Evet" demişti. 2015'te yapılan seçimlerde Katalonya bölgesindeki oyların yüzde 40'ını alan birlikçi partiler ve bağımsızlığa karşı çıkan birçok seçmen ise referandumu boykot etmişti.

İspanya parlamentosunda konuşan Rajoy, "Puigdemont'un benimle konuşmak istediği tek şey Katalonya'nın bağımsızlığının koşulları ve takvimiydi. İspanya Başbakanı olarak Katalan bağımsızlığı üstüne konuşamam. Puigdemont, İspanya'nın diğer özerk topluluklarında olduğu gibi özerk finansman hakkında da konuşmak istemedi. Senato'ya gelerek halkın huzurunda önerilerini nasıl sunacak göreceğiz" demişti

İspanya hükümetinin Katalonya'da bağımsızlık girişimlerini önlemek için aldığı kararlar karşısında geri adım atmayan Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ise diyaloğun başlaması için "tek kapı" olarak gösterilen Senatoda konuşma davetini geri çevirmişti.