Belçika: Katalonya lideri Puigdemont'a sığınma hakkı verebiliriz

Yusuf Özkan

Belçika hükümeti, İspanya yasalarına göre tutuklanma olasılığı bulunan Katalan Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'a siyasi sığınma ve koruma hakkı verilebileceğini açıkladı.

İspanya basınına göre, Madrid hükümetinin, Katalonya Özerk yönetiminin feshi ve doğrudan yönetilmesi planına karşı çıkan Puigdemont'un gözaltına alınma riski bulunuyor.

Medyada, "ayrılıkçılık" suçlaması ile soruşturma tehdidiyle karşı karşıya olan Katalan liderin Belçika'ya gidebileceği öne sürülüyor. Çünkü Belçika, Avrupa Birliği (AB) bünyesinde siyasi sığınma başvurusu yapılabilen birkaç ülkeden biri.

Göç ve sığınmadan sorumlu Belçikalı bakan Theo Francken, Puigdemont'a siyasi sığınma ve koruma verebileceklerini söyledi. İspanya basınında yer alan iddiaları Flaman Televizyonu'na değerlendiren Francken, Belçika'nın, Katalan lider için bir çıkış noktası olabileceğini vurguladı.

"Bu tamamen yasal bir durum"

Kendini tehdit altında hisseden bütün Katalanların Belçika'ya sığınma başvurusu yapabileceğinin altını çizen Francken, "Puigdemont da öyle. Bu tamamen yasal bir durum" dedi.

Belçikalı bakan, ülkesinin halen sığınma başvurusu yapılabilen birkaç ülkeden biri olduğunu vurguladı. Francken, Katalan liderin sığınma başvurusu yapmasının gerçekçi olup olmadığı sorusu üzerine, geçmişte İspanya'daki Bask bölgesinden çok sayıda başvurusu aldıklarını anımsattı.

Sığınma başvurusunun objektif ve tarafsız biçimde ele alınacağını belirten Theo Francken göre, sığınma ve siyasi koruma etkinleşirse Puigdemont'un İspanya'daki iadesi zora girecek.

Madrid yönetiminin, Puigdemont ile ilgili iade talebinde bulunabileceğini söyleyen Belçikalı bakana göre, asıl süreç o zaman başlayacak. İade talebi ile ilgili son kararı ise, bağımsız yargı söyleyecek. Ancak Avrupa yasalarına göre, Katalan liderin iadesi pek de kolay olmayacak.

Şu anda Katalan lider konusunda herhangi bir uygulama bulunmadığını dile getiren Francken, "Herşey çok hızlı gelişiyor. Önümüzdeki saat ve günlerde neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.