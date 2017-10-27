Katalonya bağımsızlık ilan etti, İspanya 'doğrudan yönetim' kararı aldı

Katalonya Özerk Yönetimi parlamentosu, İspanya'nın tüm itirazlarına rağmen tek taraflı bağımsızlık ilan etti. İspanya senatosu ise Katalonya'yı doğrudan yönetme kararı aldı.



Katalonya'da azınlık hükümeti olarak iktidarda bulunan "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakı ve ona dışarıdan destek veren sol görüşlü "Halk Birliği Adaylığı" (CUP) partilerinin sunduğu "Cumhuriyet yönetimi şeklinde bağımsız Katalonya devleti ilan edilmesi ve bununla bağlantılı yapıcı sürecin başlatılması" başlıklarındaki karar önerileri parlamentodaki oylamada kabul edildi.

135 kişilik parlamentoda yapılan gizli oylamada 70 'Evet', 10 'Hayır' oyu kullanıldı. 2 vekil ise oylamaya katılmadı.

Muhalefet protesto etti

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasına karşı çıkan Halk Partisi, Sosyalist Parti ve Ciudadanos'dan (Yurttaşlar) vekiller ise bağımsızlık oylamasını protesto ederek binadan ayrıldı.

Oylamaya bağımsızlık yanlısı 'Junts pel Si', CUP ve Podemos bağlantılı 'Catalunya Si Que Es Pot' partileri katıldı.

Barcelona'da kutlamalar başladı

Bağımsızlık ilanının ardından Barcelona'da binlerce bağımsızlık yanlısı kutlamalara başladı.

İspanya Başbakanı Rajoy'dan itidal çağrısı

Bağımsızlık ilanının ardından Twitter'dan açıklama yapan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy 'itidal' çağrısı yaparak "Katalonya'da hukukun egemenliği tesis edilecek" ifadelerini kullandı.

İspanya Senatosu, Katalonya'nın yönetimini Madrid'e vermeyi kabul etti

İspanya parlamentosunun üst kanadını oluşturan senato, Başbakan Mariano Rajoy’a Katalonya’yı doğrudan yönetme yetkisi verilmesini onayladı.

Senato'da yapılan oylamada 214 kişi tasarıyı desteklerken, 47 kişi karşı çıktı. Bir milletvekili oylamaya katılmadı.

Rajoy’un bakanlar kurulunu toplayarak Katalonya’da doğrudan yönetimin kurulması için uygulanacak önlemleri ele alması bekleniyor.

İki taraf arasında krize neden olan Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık referandumunun ardından İspanya hükümeti anayasanın söz konusu maddesini işletme kararı almıştı. 155'inci madde, ayrılıkçı eylemlerde bulunan bölgelerin özerkliklerinin iptal edilmesine olanak tanıyor. Madde uyarınca Madrid yönetimi Katalan polisi, yönetimi ve kamu yayıncılık kuruluşlarının kontrolünü de devralma yetkisine sahip.

AB'den ilk tepki

Katalonya'nın İspanya'dan tek taraflı bağımsızlık ilan etmesine Avrupa Birliği'nden ilk tepki geldi. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, "AB için hiçbir şey değişmedi. İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor" dedi.

ABD: Katalonya birleşik İspanya'nın bir parçası

ABD Dışişleri Bakanlığı, Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesiyle ilgili olarak, "Katalonya birleşik İspanya'nın bir parçası. Washington, İspanyol hükümetinin kararlarına destek veriyor" açıklamasında bulundu.

Erken seçimden vazgeçilmişti

Katalonya'nın Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının baskısı nedeniyle erken seçime gitme kararından vazgeçmişti.

Katalanlar, 1 Ekim’de bağımsızlığı oylamış, İspanyol polisinin sert müdahalesine rağmen sandığa gidenlerin yüzde 90’ı bağımsızlığı desteklemişti.