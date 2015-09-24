T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de 3 mahalle ve 26 köyde sandık kurulmayacak

Cizre'nin ardından Hakkari’de de il seçim kurulu 'güvenlik' gerekçesiyle 3 mahalle, 26 köy ve 2 mezrada sandık kurulmaması yönünde karar aldı

24 Eylül 2015 18:50

Cizre’nin 3 büyük mahallesi ve onlarca köyündeki sandıkların başka bölgede kurulması yönünde kararın ardından Hakkari Merkez Seçim Kurulu da benzer bir karara imza attı. İl seçim kurulu, ‘güvenlik’ gerekçesiyle 3 mahalle 26 köy ve 2 mezranın sandıklarının başka yere taşınmasına karar verdi.

Bağlar, Karşıyaka ve Berçelan Mahallelerinin sandıklarının Dağgöl ve Kıran Mahallelerindeki okullara taşınması kararı alınırken, Bay köyü, Ağaçdibi ve Konak köylerinin sandıklarının da kent merkezine taşınması kararlaştırıldı. Seçim Kurulu kent merkezine bağlı Taşbaşı ve Geçimli köylerinin sandıklarını ise Çukurca ilçesine bağlı Köprülü köyüne taşınması istendi.

Yaklaşık 10 bin seçmeni etkileyecek olan ‘sandık taşıma’ kararına HDP Hakkari İl Örgütünün yaptığı itiraz ise reddedildi.

Valilik ve il seçim kurullarının sandıkların taşınması yönündeki kararlarını değerlendiren YSK Başkanı Sadi Güven, sandıkların kurulup kurulmaması konusunda tek yetkili kurumun kendileri olduğunu hatırlatmıştı. 

ETİKETLER

hakkariseçimsandıkcizre

İlgili Haberler

Cizre’nin üç mahallesinde 1 Kasım'da sandık kurulmayacak

Cizre İlçe Seçim Kurulu, 1 Kasım’da ilçenin üç mahallesinde “güvenlik gerekçesiyle” sandık kurulmamasına karar verdi

Bitlis Valiliği, bazı köylerdeki sandıkların merkeze taşınması için YSK'ya başvurdu

Valilik, sandık güvenliği ve iradenin sandığa yansıması için bu çalışmanın yapıldığını belirtti

YSK Başkanı: Valilikler ve il seçim kurulları sandık taşıma kararı alamaz

YSK Başkanı Güven, 1 Kasım seçimlerinde 'terör' gerekçesiyle köy ve mezralardaki sandıkların ilçe merkezine taşınacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı

Cizre'de '3 mahallede 1 Kasım'da sandık kurulmasın' kararı tek imzayla verilmiş!

Seçimde 'taşımalı sistem' Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme getirilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24