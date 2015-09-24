Hakkari'de 3 mahalle ve 26 köyde sandık kurulmayacak

Cizre’nin 3 büyük mahallesi ve onlarca köyündeki sandıkların başka bölgede kurulması yönünde kararın ardından Hakkari Merkez Seçim Kurulu da benzer bir karara imza attı. İl seçim kurulu, ‘güvenlik’ gerekçesiyle 3 mahalle 26 köy ve 2 mezranın sandıklarının başka yere taşınmasına karar verdi.

Bağlar, Karşıyaka ve Berçelan Mahallelerinin sandıklarının Dağgöl ve Kıran Mahallelerindeki okullara taşınması kararı alınırken, Bay köyü, Ağaçdibi ve Konak köylerinin sandıklarının da kent merkezine taşınması kararlaştırıldı. Seçim Kurulu kent merkezine bağlı Taşbaşı ve Geçimli köylerinin sandıklarını ise Çukurca ilçesine bağlı Köprülü köyüne taşınması istendi.

Yaklaşık 10 bin seçmeni etkileyecek olan ‘sandık taşıma’ kararına HDP Hakkari İl Örgütünün yaptığı itiraz ise reddedildi.

Valilik ve il seçim kurullarının sandıkların taşınması yönündeki kararlarını değerlendiren YSK Başkanı Sadi Güven, sandıkların kurulup kurulmaması konusunda tek yetkili kurumun kendileri olduğunu hatırlatmıştı.