Cizre'de '3 mahallede 1 Kasım'da sandık kurulmasın' kararı tek imzayla verilmiş!

Cizre İlçe Seçim Kurulu, kısa bir süre önce yoğun çatışmaların yaşandığı Cudi, Nur ve Sur mahallelerinde 1 Kasım seçimlerinde sandık kurulmamasına karar verdi. Bunun yerine sandıkların Şırnak’ın Cizre ilçesi Dicle, Şah ve Yafes mahallelerinde kurulması kararı çıktı. Kurul kararı gibi gösterilen kararda sadece Cizre İlçe Seçim Kurulu Başkanı Eray Temizkan’ın imzasının olması dikkat çekti.

CHP’li üye: Sorulmadı

Sandık birleştirme kararına tek hâkimin karar verip vermeyeceği tartışma konusu oldu. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, ilçe seçim kurullarının nasıl oluşturulacağı ve hangi yetkileri bulunduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Buna göre ilçe seçim kurulu, iki yıl süreyle bir başkan ile 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşuyor. Kurulun başkanı kıdemli bir hâkim olmak zorunda. Kurulun dört asıl ve dört yedek üyesi siyasi partilerden alınıyor. Üyeler, son milletvekili seçiminde o ilçede en çok oy almış dört partiden isimler oluyor. DBP 1 Kasım seçimine katılmayacağı için Cizre İlçe Seçim Kurulu’nda da AKP, CHP ve HDP temsilcileri var. CHP’nin ilçe seçim kurulu temsilcisi Kemal Cingü, üç mahallede sandık kurulmama kararının sadece hâkim tarafından alındığını belirterek, “Karar alındığında ben yoktum. Bize danışılmadı. Ancak danışılsaydı ben de hâkimin kararını desteklerdim. Çünkü o mahallere girilemiyor” diye konuştu.

'Karar yok hükmünde'

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, HDP Cizre İlçe Seçim Kurulu üyesi Avukat Sertaç Özkan da “Bu karar yok hükmündedir. Bizim olmadığımız bir toplantıda karar alındı. HDP olarak karara itiraz edeceğiz” dedi.

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Mehmed Hadimi Yakupoğlu ise ilçe seçim kurulu başkanınca sandık birleştirme kararı alınamayacağını belirterek şunları söyledi:

“Sandık birleştirme konusunda bir karar verilecek ise muhakkak YSK’dan görüş alınması lazım. Seçim döneminde bütün işlemlerin kurulca yapılması lazım. Tek başına olmaz. Bu karar hükümsüzdür. Sandık birleşmesi kararı, yasaya göre sandık seçmen sayısının 9’un altına düşmesi halinde mümkün olabilir. Çatışmalar gerekçe gösterilerek, sandık birleştirilmesi yapılması mümkün değildir. Her şekilde seçim yapılır. Eğer sıkıntılı bir durum oluşmuşsa seçim sonuçlarına itiraz edilir ve YSK karar verir.”

Daha önce reddedildi

HDP’nin YSK temsilcisi Avukat Mehmet Tiryaki de kararın tek hâkim tarafından alındığına işaret ederek, “Ortada bir kurul kararı yok. 7 Haziran seçimlerinde de bazı ilçelerden güvenlik gerekçe gösterilerek sandık birleştirme talepleri geldi. Ancak YSK bu talepleri reddetti. YSK, güvenlik gerekçesiyle sandık birleştirme gibi bir durum olamayacağına işaret etti. Daha önce verilen kararların ışığında bu sefer de ret yönünde karar verilmesi lazım” dedi.

MHP YSK temsilcisi Kürşat Türker Ercan da güvenlik nedeniyle sandık birleştirme işleminin olamayacağına ilişkin YSK kararları bulunduğuna dikkat çekerek, “Terör nedeniyle güvenliğin sağlanmadığı yerler var. Güvenlik zaafiyetinin olduğu böyle bir ortamda seçimlerin olmayacağı aşikar. Sandığı yan mahalleye taşımak çözüm değil. Bizce seçim güvenliği yoksa seçim yapılmaz” görüşünü dile getirdi.

Birleştirme yetkisi yok

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun’a göre, ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri şöyle:

“İlçe çevresinde seçimin düzenli yürütülmesini sağlamak için gereken bütün tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek, sandık kurullarını kurmak, ilçedeki sandık kurullarına, oy sandıklarını ve bu kanunda yazılı diğer seçim araç ve gereçlerini göndermek, sandık kurullarının teşekküllerine, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak, sandık kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandırmak, ilçe çevresindeki sandık kurullarından gelen tutanakları birleştirerek, ilçe seçim tutanağını düzenlemek ve bu tutanağı seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte il seçim kuruluna derhal teslim etmek, kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak.”

Cizre kırsalında da seçmen taşınacak

Cizre İlçe Seçim Kurulu’nun, 1 Kasım’da yapılacak olan milletvekili seçimlerinde sadece Cudi, Nur ve Sur mahalleleri için değil, ilçeye bağlı 23 köy ile 1 mezrada da sandık kurulmaması kararı aldığı ortaya çıktı. Bu köylerdeki seçmenler başka köy veya Cizre şehir merkezinde oy kullanacak.

Cizre Jandarma Komutanlığı 15 Eylül 2015’te Cizre İlçe Seçim Kurulu’na yazı yollayarak 1 Kasım’da yapılacak milletvekili seçimlerinde Cizre kırsalında bulunan 23 köy ile 1 mezrada sandık kurulmamasını, ilgili köylerde bulunan sandıkların başka köylere taşınmasını talep etti. Talebi inceleyen Cizre İlçe Seçim Kurulu, 18 Eylül 2015’te aldığı kararla Cizre’ye bağlı 23 köy ile 1 mezrada sandık kurulmamasını, bu köylerde bulunan seçmenler için başka köy ve Cizre merkezinde sandık kurulmasını kararlaştırdı. Karar, Cizre Kaymakamlığı, Cizre Belediyesi, bölgede faaliyet yürüten siyasi partiler ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na ve köy muhtarlarına tebliğ edilecek.

Son karar YSK’nın

HDP, Cizre’deki sandık taşıma kararına itiraz edeceğini açıkladı. HDP’nin itirazı önce Şırnak İl Seçim Kurulu’nda ele alınacak. Bu karara da itiraz olursa nihai kararı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verecek.