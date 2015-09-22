T24 LogoT24 Logo
Gündem

YSK Başkanı: Valilikler ve il seçim kurulları sandık taşıma kararı alamaz

YSK Başkanı Güven, 1 Kasım seçimlerinde 'terör' gerekçesiyle köy ve mezralardaki sandıkların ilçe merkezine taşınacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı

22 Eylül 2015 23:32

YSK Başkanı Sadi Güven, terör olayları gerekçe gösterilerek Bitlis ve Cizre başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'da bulunana bazı bölgelerde sandık kurulmayacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Güven, yaptığı yazılı açıklamayla sandıkların taşınması veya tek bir merkeze toplanması kararının il ve ilçe seçim kurulları ile valilikler tarafından alınamayacağını vurguladı.

Fahri Ercan’ın Zaman’da yer alan habere göre, Anayasa'nın 79. maddesine atıfta bulunan Güven, seçimlerin başlangıcından bitimine kadar tüm yetkilerin Yüksek Seçim Kurulu'na ait olduğunu ifade etti. Güven, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bazı yazılı ve görsel medyada 1 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanılacak sandıkların taşınmasına il, ilçe seçim kurulları ile valiliklerce karar verildiği şeklinde haberler yer almaktadır. Anayasa'nın 79. maddesine göre seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevi Yüksek Seçim Kurulu'na aittir. Yüksek Seçim Kurulu'muzca terör olayları nedeniyle ilçe seçim kurullarımızdan gelen; vatandaşlarımız, sandık kurullarımız ve sandığın güvenliği gerekçesiyle hangi nedenle hangi mahallede sandığın birleştirilmesi gerektiğine ilişkin gerekçeli talepler bekletilmekte olup, Kurban Bayramından sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.”

ETİKETLER

sadi güvenysksandık birleştirme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24