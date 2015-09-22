YSK Başkanı: Valilikler ve il seçim kurulları sandık taşıma kararı alamaz

YSK Başkanı Sadi Güven, terör olayları gerekçe gösterilerek Bitlis ve Cizre başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'da bulunana bazı bölgelerde sandık kurulmayacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Güven, yaptığı yazılı açıklamayla sandıkların taşınması veya tek bir merkeze toplanması kararının il ve ilçe seçim kurulları ile valilikler tarafından alınamayacağını vurguladı.

Fahri Ercan’ın Zaman’da yer alan habere göre, Anayasa'nın 79. maddesine atıfta bulunan Güven, seçimlerin başlangıcından bitimine kadar tüm yetkilerin Yüksek Seçim Kurulu'na ait olduğunu ifade etti. Güven, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bazı yazılı ve görsel medyada 1 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanılacak sandıkların taşınmasına il, ilçe seçim kurulları ile valiliklerce karar verildiği şeklinde haberler yer almaktadır. Anayasa'nın 79. maddesine göre seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevi Yüksek Seçim Kurulu'na aittir. Yüksek Seçim Kurulu'muzca terör olayları nedeniyle ilçe seçim kurullarımızdan gelen; vatandaşlarımız, sandık kurullarımız ve sandığın güvenliği gerekçesiyle hangi nedenle hangi mahallede sandığın birleştirilmesi gerektiğine ilişkin gerekçeli talepler bekletilmekte olup, Kurban Bayramından sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.”