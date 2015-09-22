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Bitlis Valiliği, bazı köylerdeki sandıkların merkeze taşınması için YSK'ya başvurdu

Valilik, sandık güvenliği ve iradenin sandığa yansıması için bu çalışmanın yapıldığını belirtti

22 Eylül 2015 00:58

Bitlis Valiliği, bazı köylerdeki oy sandıklarının 1 Kasım seçimleri için il ve ilçe merkezlerine taşınması ve seçmenlerin buralarda oy kullanması için Yüksek Seçim Kurulu’na teklifte bulundu.

Hürriyet'in haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu’na başvuran Bitlis Valiliği, bazı köylerdeki sandıkların ilçe ve il merkezine taşınması önerisinde bulundu. Sandık güvenliği ve iradenin sandığa yansıması için bu çalışmanın yapıldığını belirten Valilik, ilçelerin İlçe Seçim Kurulu’na, merkezde ise İl Seçim Kurulu’na teklifte bulunulduğunu, ancak henüz bir sonuç alınmadığını kaydetti.

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