Cizre’nin üç mahallesinde 1 Kasım'da sandık kurulmayacak

Şırnak’ın Cizre İlçesi’ne bağlı Cudi, Nur ve Sur mahallelerinde 1 Kasım’da sandık kurulmayacak.

Cizre İlçe Seçim Kurulu’nun “güvenlik gerekçesi”yle aldığı karar, Cizre Kaymakamlığı’na sunuldu. Kararın henüz siyasi partilere tebliğ edilmediği kaydedildi.

Sandıkların kurulmayacağı mahallelerde, ilçedeki seçmenlerin yüzde 65'i ikamet ediyor.

HDP itiraz edecek

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, HDP Cizre İlçe Eş Başkanı Ali Akdeniz, karara itiraz edeceklerini, kentte polis saldırısı olmadığı sürece güvenlik sorunu olmayacağını söyledi. Akdeniz, “Herkes kendisine en yakın okulda oyunu kullanabilmelidir” diye konuştu.