Hakkari milletvekillerinin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

HDP’li milletvekillerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınmalarının ardından tutuklanan HDP Hakkari Milletvekilleri Selma Irmak, Abdullah Zeydan ve Nihat Akdoğan'ın tutukluluğa avukatları aracılığıyla yaptığı itiraz reddedildi.

Hakkari Sulh Ceza Hakimliği’nce terör soruşturması kapsamında tutuklanan Irmak, Zeydan ve Akdoğan'ın avukatları, tutukluluğun sona erdirilmesi talebiyle itiraz etti.

Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, daha önce verilen kararda, herhangi bir isabetsizlik görülmediği, kararın usul ve yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek, söz konusu itirazı reddetti.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Hakkari Milletvekilleri Selma Irmak ile Abdullah Zeydan 3 Kasım'da gözaltına alınmış ve 4 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ise 7 Kasım'da Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki bir köyden geldiği sırada Depin polis kontrol noktasında gözaltına alınmış,sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince aynı suçtan tutuklanmıştı.