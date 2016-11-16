T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari milletvekillerinin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Mahkeme HDP Hakkari Milletvekilleri Selma Irmak, Abdullah Zeydan ve Nihat Akdoğan'ın avukatları aracılığıyla yaptığı itirazı reddetti

16 Kasım 2016 21:34

HDP’li milletvekillerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınmalarının ardından tutuklanan HDP Hakkari Milletvekilleri Selma Irmak, Abdullah Zeydan ve Nihat Akdoğan'ın tutukluluğa avukatları aracılığıyla yaptığı itiraz reddedildi.

Hakkari Sulh Ceza Hakimliği’nce terör soruşturması kapsamında tutuklanan Irmak, Zeydan ve Akdoğan'ın avukatları, tutukluluğun sona erdirilmesi talebiyle itiraz etti.

Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, daha önce verilen kararda, herhangi bir isabetsizlik görülmediği, kararın usul ve yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek, söz konusu itirazı reddetti.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Hakkari Milletvekilleri Selma Irmak ile Abdullah Zeydan 3 Kasım'da gözaltına alınmış ve 4 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ise 7 Kasım'da Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki bir köyden geldiği sırada Depin polis kontrol noktasında gözaltına alınmış,sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince aynı suçtan tutuklanmıştı.

 

 

ETİKETLER

hakkaritutuklulukitirazred

İlgili Haberler

Demirtaş’ın tutukluluğuna yapılan itiraza ret!

Avukatların AYM'ye gideceği belirtildi

HDP'li Aysel Tuğluk: Demirtaş tecrit koşullarında tutuluyor

"Abdullah Zeydan ile bir araya getirilme yönündeki başvurusuna henüz yanıt verilmiş değil"

Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi; HDP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

Figen Yüksekdağ 4 Kasım'da 'terör' soruşturması kapsamında tutuklanmıştı

HDP’li Baydemir’den CHP’ye: Demirtaş’a, Yüksekdağ’a yapılanlar yarın sizin başınıza gelecek!

“Önce ayağınıza kurşun sıktılar, denediler…”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24