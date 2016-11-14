Demirtaş’ın tutukluluğuna yapılan itiraza ret!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna yapılan itiraz, Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi.



Tutuklananan HDP ‘nin 10 vekil ve serbest bırakılan 3 vekili için (tutuklama, adli kontrol ve yurdışına çıkış yasağı) kararlarının kaldırılması için 4 ildeki Sulh Ceza Hakimliklerine itiraz başvurusu yapılmıştı. Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir, itirazlarının reddedilmesi halinde Anayasa Mahkemesi ve ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracaklarını söylemişti.

Baydemir, bütün kamuoyunun bildiği ve televizyon konuşmaları ile basın açıklamalarından oluşturulan dosyalara kısıtlılık kararı getirilmesinin de düşündürücü olduğunu belirterek, şöyle konuşmuştu:

"Dokunulmazlıkları kaldırılan 56 milletvekili için Eylül ayında AİHM'e ayrı ayrı başvuru yapmıştık. Anayasa Mahkemesi, HDP ve CHP milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı bireysel başvuruyu reddetti. Biliyorsunuz aynı AYM, CHP'den milletvekili seçilen ancak tutuklu olan Mustafa Balbay için 2013 yılında verdiği kararda, milletvekilinin tutuklu olmasının 'seçilme hakkına', 'seçmen iradesine' müdahale olduğu tespitini yapmıştı. İç hukuk yollarının kapanması üzerine AİHM'e yaptığımız başvuruda dokunulmazlıkları kaldıran yasanın kendisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır' dedik. Aynı zamanda başvuruda, dokunulmazlıkların kaldırılması ardından, yasama faaliyeti için milletvekillerinin her an gözaltına alınıp tutuklanacağını söyledik."