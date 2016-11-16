T24 LogoT24 Logo
Gündem

Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi; HDP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

Figen Yüksekdağ 4 Kasım'da 'terör' soruşturması kapsamında tutuklanmıştı

16 Kasım 2016 18:10

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. HDP yönetimi eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak.

HDP Eş Genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile 8 milletvekili 4 Kasım'da 'terör' soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Figen Yüksekdağ’ın serbest bırakılması ve soruşturma dosyası için alınan kısıtlama kararının kaldırılması için avukatlar, bir üst mahkeme olan Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz etmişti. Kararı değerlendiren hakimlik, tutuklama kararının ‘hukuka uygun’ olduğunu savunarak itirazı reddetti.

Yüksekdağ’ın dosyasında ‘gizlilik’ kararı olduğu için hakimliğin kararı avukatlara sözlü olarak iletildi. Avukatlar, tutuklu eş genel başkanlar ve milletvekilleri için yarın Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.

Figen Yüksekdağ Kandıra'da, Selahattin Demirtaş ise Edirne'de cezaevinde tutuluyor.

 

 

 

ETİKETLER

figen yüksekdağselahattin demirtaşhdptutuklamaitiraz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24