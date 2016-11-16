Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi; HDP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. HDP yönetimi eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak.

HDP Eş Genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile 8 milletvekili 4 Kasım'da 'terör' soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Figen Yüksekdağ’ın serbest bırakılması ve soruşturma dosyası için alınan kısıtlama kararının kaldırılması için avukatlar, bir üst mahkeme olan Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz etmişti. Kararı değerlendiren hakimlik, tutuklama kararının ‘hukuka uygun’ olduğunu savunarak itirazı reddetti.

Yüksekdağ’ın dosyasında ‘gizlilik’ kararı olduğu için hakimliğin kararı avukatlara sözlü olarak iletildi. Avukatlar, tutuklu eş genel başkanlar ve milletvekilleri için yarın Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.

Figen Yüksekdağ Kandıra'da, Selahattin Demirtaş ise Edirne'de cezaevinde tutuluyor.