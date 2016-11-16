HDP'li Aysel Tuğluk: Demirtaş tecrit koşullarında tutuluyor

HDP’ye yapılan operasyonla tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine konulan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatı ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ile görüştü. Tuğluk, Demirtaş’ın tecrit koşullarında tutulduğunu söyledi.

Tuğluk, Demirtaş ile yaptığı bir saatlik görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Demirtaş’ın tek başına bir odada kaldığını aktardı. Tuğluk, Edirne’ye getirilen HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan ile birlikte kalması yönünde talepte bulunduğunu söyledi.

Parti içerisinde bu durumun tartışılacağını anlatan Tuğluk şunları söyledi:

"Moral olarak oldukça iyi. Şu anda tecrit koşullarında tutuluyor. Çok kapsamlı bir görüşme yaptık. Biz bu görüşmeyi partimizdeki yetkili kurullarla tartışıp konuşacağız. Daha sonra gerekli açıklamayı yapacağız. Bir takım açıklamalarımız olacak halen tek kalıyor. Abdullah Zeydan ile bir araya getirilme yönündeki başvurusuna henüz yanıt verilmiş değil. Bir tecrit durumu diyebiliriz. Selahattin Bey bu durumu aslında çok ön plana çıkarmak istemedi. Bu durum devam ettiği sürece biz de şimdi şu noktadan itibaren bir değerlendirme yapmayı düşünüyoruz. Gerekli itirazları ve başvuruları yapacağız. Pek çok şey var onları daha sonra paylaşacağız."