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Hakan Şükür'ün 7 şirkette ortaklığı çıktı; mal varlığı 200 milyon liranın üzerinde

Şükür ve babasının Sakarya'da 7 şirkete ayrı ayrı ortaklıkları olduğu belirlenmesinin ardından iki ismin mal varlığının 200 milyon liranın üzerinde çıkacağı iddia edildi

27 Ağustos 2016 23:36

'FETÖ'ye finansman sağladığı iddiasıyla Hakan Şükür ve babası Selmet Şükür'ün mal varlıklarına el konulması ardından yurt genelinde süren tespitlerde, iki ismin Sakarya'da 7 ayrı şirkette hisselerinin olduğu belirlendi. Hakan ve Selmet Şükür'ün mal varlığının daha önce belirtilen 200 milyon liranın da üzerinde çıkacağı iddia edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı 'FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında eski milli futbolcu Hakan Şükür ve babası Selmet Şükür'ün banka hesapları ve mal varlığıyla ilgili detaylı inceleme başlattı. Sakarya Vergi Dairesi'nin savcılığın talebi üzerine hazırladığı rapora göre Hakan Şükür ve Selmet Şükür'ün Sakarya'da inşaat, tekstil, spor, turizm üzerine faaliyet gösteren 7 ayrı şirkete ayrı ayrı yüzde 30 ile yüzde 60 arasında ortaklığı olduğu belirlendi.

Bu arada tapu müdürlüklerinden savcılığa giden yazılarda Hakan ve Selmet Şükür'ün, Sakarya ili sınırları içinde arsa, daire ve yazlıkların bulunduğu toplam 36 taşınmazı olduğu bildirildi. Ayrıca Hakan Şükür ve Selmet Şükür'ün üzerine Sakarya'da 1'i lüks olan 5 aracın olduğu belirtildi.

 

İstanbul’da 2 rezidans

 

Hakan Şükür ve babası Selmet Şükür'ün mal varlıklarına tedbir konulmasıyla ilgili karar sonrasında İstanbul'dan bir inşaat firmasının Sakarya Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdiği yazı da Hakan Şükür'ün tapusunu almadığı 2 adet rezidansı bulunduğu bilgisini verdiği öğrenildi. Her birinin değerinin 1 milyon lira olduğu belirlenen bu iki rezidansa da el konulması için Sakarya Cumhuriyet Bassavcılığı, Sakarya Defterdarlığı'na yazı gönderdi.

Hakan Şükür ve babası Selmet Şükür'ün toplam mal varlıklarının bu son tespitlerden sonra 200 milyon liranın üzerine çıkabileceği belirtildi. Şükür'lerin Sakarya, İstanbul, Bodrum, Kocaeli'de yazlıkları, arsaları ve binaları olduğu biliniyor. Sadece Sakarya'nın Serdivan İlçesinde yaptırdığı 16 villa 24 daire 3 işyerinden oluşan projenin bedelinin 30 milyon lira civarında olduğu açıklandı.

 

 

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