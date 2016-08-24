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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hakan Şükür'ün adı dört büyükler kaldırımından söküldü

"Hakan Şükür bu işin içindeyse yazıklar olsun, babasının da parasına el konulmasına çok sevindik"

24 Ağustos 2016 18:49

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski AKP milletvekili, Galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür'ün adı, yazılı bulunduğu 'dört büyükler kaldırımı'ndan kaldırıldı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Edirne Belediyesi tarafından 2012'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolcular ile teknik heyetinin isimlerinin yazılı olduğu "dört büyükler kaldırımları" yapılmıştı.

Edirne Belediyesi kararıyla, Galatasaray kaldırımının yer aldığı Talatpaşa Asfaltı'na gelen belediye ekipleri, metal plakayla betona monteli şekilde bulunan "Hakan Şükür" adını buradan çıkardı.

Dört büyükler kaldırımında Alex, Lefter, Aykut Kocaman, Simoviç, Arif Erdem, Hami, Metin Oktay gibi isimler yer alıyor.

Vatandaşlardan Aydemir Çekiç, koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu ve Hakan Şükür'ün futbolunu sevdiğini belirterek, "Vatana ihanet eden çocuğum bile olsa kabul etmem. Kim Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı olursa biz Edirneliler olarak buna karşıyız. Biz bayrağımızın dalgalanmasını her zaman görmek isteriz. Hakan Şükür bu işin içindeyse yazıklar olsun. Babasının da parasına el konulmasına çok sevindik. Türkiye'de bir tane dahi FETÖ'cü kalmayacak. Edirneliler olarak Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz." dedi.

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Hakan ŞükürGalatasarayFETÖdarbe

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