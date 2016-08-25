15 Temmuz sessizliğini bozan Hakan Şükür de 'FETÖ' dedi

Galatasaray ile Milli Takım'ın eski futbolcusu ve eski AKP milletvekili Hakan Şükür, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından uzun süren sessizliğini bozdu. TBMM, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından darbe girişimini yapmakla suçlanan "Fethullahçı Terör Örgütü/FETÖ" ile ilişkili olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı verilen Hakan Şükür, yaklaşık üç ay önce yerleştiği ABD'den, hakkındaki eleştiriler ve ağır suçlamalarla ilgili açıklama yaptı. Darbe girişiminin ardından korumaya aldığı Kişisel Twitter hesabını tekrar herkese açık hale getiren Şükür, 33 maddelik paylaşımda bulundu ve ilk defa 'FETÖ' ifadesini kullandı.

'FETÖ' soruşturmaları kapsamında tutuklanan babası Selmet Şükür'ün durumuna "ailece çok üzüldüklerini" belirten Şükür, "Tamamen başka dünyanın insanları olan ailemin hiçbir ferdinin bahsi geçen FETÖ ile hiçbir bağı yok. Bunu kime sorsanız bilir" ifadesini kullandı. "Tüm kalbimle söylüyorum birçok sporcu arkadaşımın dediği gibi bizler de geçmişte milli ve manevi Türkçemizin tanıtımı ve bayrağımızın dünyada dalgalandırılması çerçevesinde sempati duyduğumuz bu hareket hakkındaki bugüne bakan ortadaki iddiaları bilebilmemiz imkânsız" diyen Şükür, "İddialar karşısında, şaşkın ve bri o kadar da üzgünüm. Umarım suçun şahsiliği ve hukuk kuralları işler" dedi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakan Şükür ve babası Selmet Şükür'ün 'FETÖ'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla 200 milyon dolar olduğu söylenen mal varlıklarına el konulmasına karar vermişti. Ayrıca yıllarca kaptanlığını yaptığı Galatasaray da, ihraç edilmesi istemiyle Şükür'ün Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. Son olarak Hakan Şükür’ün ismi, Edirne’deki ünlüler kaldırımından sökülmüştü.

Hakan Şükür'ün Twitter hesabından yaptığı 33 maddelik paylaşım şöyle: