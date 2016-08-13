Hakan Şükür'ün babası tutuklandı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya'da gözaltına alınan eski AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür tutuklama istemiyle mahkemede tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, 2 gün önce hakkında resen yakalama kararı çıkartılan ve dün Adapazarı ilçesinde gözaltına alınan eski milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Şükür, adliyeye getirildi.

Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Hakan Şükür ve babası Selmet Şükür'ün taşınmazlarına, kara ulaşım araçlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, uhdelerinde bulunan kıymetli evraklara, şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine el konulmasına karar vermişti.

Şükür, tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.