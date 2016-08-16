T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Şükür'ün babası Selmet Şükür de tutuklanmıştı

16 Ağustos 2016 19:02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski milletvekili ve futbolcu Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, Hakan Şükür'ün "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınması amacıyla hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

 Talebi değerlendiren İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ifadesinin alınması amacıyla Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Hakan Şükür hakkındaki yakalama kararının, sosyal medyada 17-25 Aralık 2013'ten bu yana yaptığı paylaşımlar nedeniyle çıkarıldığı öğrenildi.

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür de gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ayrıca Şükür'ün Kerpe'de Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince el konulan villasına gelen jandarma ekipleri arama yaptı.

 

 

ETİKETLER

hakan şükür

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24