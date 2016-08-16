İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski milletvekili ve futbolcu Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, Hakan Şükür'ün "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınması amacıyla hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Talebi değerlendiren İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ifadesinin alınması amacıyla Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Hakan Şükür hakkındaki yakalama kararının, sosyal medyada 17-25 Aralık 2013'ten bu yana yaptığı paylaşımlar nedeniyle çıkarıldığı öğrenildi.

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür de gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ayrıca Şükür'ün Kerpe'de Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince el konulan villasına gelen jandarma ekipleri arama yaptı.