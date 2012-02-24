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Hakan Şükür'den CHP'li İnce'ye ihtarname

AK Partili Hakan Şükür kendisini eleştiren CHP’li Muharrem İnce’ye ihtarname çekti. İnce ‘gel Meclis’e cevap ver’ dedi.

24 Şubat 2012 07:39

T24- AK Partili Hakan Şükür kendisini eleştiren CHP’li Muharrem İnce’ye ihtarname çekti. İnce ‘gel Meclis’e cevap ver’ dedi.

 

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, bir televizyon programında futbol yorumculuğu yapmasına ilişkin eleştirileri nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce’ye ihtarname gönderdi. Şükür, huzurunu bozan açıklamalara devam etmesi halinde İnce hakkında dava açacağını kaydetti. İnce ise, “Bana vız gelir, tırıs gider. Avukatlarınla tehdit etme, gel Meclis kürsüsünden cevap ver” karşılığını verdi.


İnce, 14 Şubat’ta TBMM Genel Kurulu’nda Şükür’ün milletvekilliğinin yanı sıra futbol yorumculuğu yapmasına tepki göstererek şunları söylemişti:
“11 milyar lira maaşı beğenmeyip, 200 milyar liraya TV’de yorumculuk yapan bir milletvekili, 4 komisyon toplantısının 3’üne katılmayan, 35 açık oylamanın 25’inde oy kullanmayan, soru önergesi ve araştırma önergesi bulunmayan, bir defa bir dakikalık konuşma yapan bir milletvekilinin aldığı maaşla, aldığı ek TV yorumculuğuyla, Nöbel Ödülü alan bir Türk doktorununun adaleti var mı? AKP’nin programına, felsefesine uygun mu bu ücret dengesi?”

‘Hukuka aykırı değil’

Şükür, bu sözlerin ardından avukatı aracılığıyla İnce’ye ihtarname gönderdi. İnce’nin bu konu üzerinde yaptığı konuşmalarını TBMM ve dışındaki her ortamda dillendirdiğini dile getiren Şükür, hukuka aykırı bu söz ve davranışların sürmesinden rahatsızlık duyduğunu kaydetti.
 

İhtarnamede, Anayasa, TBMM İçtüzüğü ve 3069 sayılı TBMM Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkındaki Kanunu’nda milletvekilliği ile bağdaşmayan işlere ilişkin hükümler anımsatılırken, “Gerek anayasa, gerek diğer kanunlar, gerekse Meclis İçtüzüğü’nde tarafınızca da oldukça iyi bilindiği üzere müvekkilin bir spor kanalında görev almasının önünde yasal bir engel bulunmamaktadır” denildi.


 

 

 

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