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Politika

Hakan Fidan’ın MİT’e dönüşü mahkemelik oldu

Ömer Faruk Eminağaoğlu, Hakan Fidan’ın tekrar MİT'e atanma işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açtı

11 Mart 2015 13:44

Eski Yargıçlar Sendikası Başkanı ve CHP Milletvekili aday adayı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Hakan Fidan’ın tekrar Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı’na atanma işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açtı.

 

'Hakan Fidan MİT'e yeniden atanamaz' iddiası

 

Hakan Fidan, MİT'ten milletvekili adayı olmak için istifa etmişti. AK Parti'den aday adayı olan Fidan, önceki gün adaylık başvurusunu geri çektiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Fidan tekrar MİT müsteşarlığına atandı. Fidan’ın tekrar müsteşarlığa atanması ile ilgili olarak Eminağaoğlu Danıştay’a dava açtı. Eminağaoğlu, Hakan Fidan'ın, "aday adaylık" sürecinde başvurusunu geri alması nedeniyle, bu başvurunun Devlet Personel Başkanlığı ve yargı uygulamaları gözetildiğinde, seçim için istifa kapsamında değerlendirilmeyip normal istifa olarak değerlendirilmesi karşısında, daha önce TSK'daki kamu görevinden ve sonra yaptığı akademisyenlik dahil görevden istifa etmiş olması nedeniyle, ikiden fazla istifa etmeme kuralını ihlal ettiğini, bu durumda tekrar kamu görevlisi olarak atanamayacağını vurguladı.

 

'Atama iptal edilsin'

 

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberine göre, Eminağaoğlu, MİT müsteşarlığı ve müsteşar yardımcılığı atama kararnamelerinin gizli olması, 17 Nisan 2009 olarak bilgilerin yer almasına rağmen, MİT'te ilk kez 17 Nisan 2010 tarihinde görev aldığının ifade edildiğini bildirdi. Eminağaoğlu, Fidan’ın MİT Yasası'nın 14. maddesi gözetildiğinde, istifa tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe devlet memuru olamaması, başvurusunu geri alma işlemi nedeniyle, seçim kapsamında değerlendirilemeyecek bu istifası karşısında anılan madde uyarınca tekrar kamu görevine atanmasının mümkün bulunmadığını ileri sürdü.

Yapılan atama işleminin hukuk devleti ilke ve kurallarından, objektiflikten uzak parti devleti oluşturmaya dönük bir işlem olduğunu savunan Eminağaoğlu, giderilmesi güç veya olanaksız zararlara yol açacak açık hukuka aykırılıklar içermesi nedeniyle atamanın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

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